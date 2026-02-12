Desgarradora carta de despedida de la mujer del futbolista Xisco Quesada tras su muerte

El fallecimiento de Xisco Quesada, el joven futbolista e influencer mallorquín de 28 años, ha dejado un vacío inabarcable en su entorno y en la comunidad virtual que lo acompañó durante su lucha contra el cáncer de páncreas. Tras conocerse la noticia del triste desenlace este miércoles en la Clínica Universidad de Navarra, su mujer, Noelia Garcés, ha compartido una carta de despedida a través de sus redes sociales que ha conmovido por su honestidad y por la crudeza con la que aborda la pérdida del padre de sus hijos.

La historia de Xisco Quesada saltó a la esfera pública en junio de 2025, cuando un diagnóstico de cáncer en estadio IV con metástasis en el hígado cambió su vida de deportista por una de resistencia activa. Desde ese momento, el mallorquín decidió utilizar su plataforma para visibilizar una enfermedad poco común en jóvenes y para recaudar fondos destinados a la investigación. Su optimismo, incluso cuando los pronósticos médicos cifraban su esperanza de vida en apenas unos meses, lo convirtió en un referente de superación que logró recaudar más de 900.000 euros para causas oncológicas.

En la misiva publicada ayer, Noelia Garcés se dirige directamente a su marido, al que llama cariñosamente "papi", para agradecerle el tiempo compartido y las lecciones de vida que dejó tras de sí. "No tengo palabras para expresar todo lo vivido, todas las experiencias, aventuras y todo lo que me has enseñado durante el camino juntos", escribe la viuda, subrayando que el legado de Quesada trasciende los campos de fútbol y las estadísticas médicas para instalarse en el corazón de su familia.

Uno de los puntos más desgarradores del texto hace referencia a los hijos de la pareja, quienes fueron el principal motor de Xisco durante sus ingresos hospitalarios y sus ciclos de tratamiento. "Tus hijos te quieren, te adoran. Estás para siempre con nosotros, no lo olvides", añade Garcés, reflejando el compromiso de mantener viva la memoria de un hombre que, hasta sus últimos días, instó a sus seguidores a "dejar las quejas y disfrutar de cada momento".

La carta también sirve como un cierre simbólico a una etapa de exposición pública en la que la pareja compartió no solo los triunfos, sino también los miedos más profundos. Noelia concluye su despedida con una declaración de amor eterno que resume el sentimiento de quienes le rodearon en Pamplona durante su recta final: "Te amamos ahora y siempre, tu familia".

La muerte de Quesada ha generado una ola de condolencias que van desde instituciones como el RCD Mallorca hasta miles de ciudadanos anónimos que se sintieron interpelados por su mensaje de "disfrutar la vida pase lo que pase". Sus restos serán despedidos en la intimidad, mientras su familia gestiona un duelo que, como bien indica la carta de su mujer, está marcado por el orgullo de haber compartido la vida con alguien que "luchó con valentía hasta el último aliento".