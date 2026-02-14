La chica Bond Halle Berry anuncia su cuarta boda

Mucho se lo han pensado para casarse, tras seis años de noviazgo, a veces distanciados por sus trabajos. Pero al final, Halle Berry acaba de anunciar que se casa este año, aún sin decidir la fecha, con Van Hunt. Será su cuarta boda.

Halle, que después de rodar varias películas alcanzó la popularidad en todo el mundo al ser protagonista de "Die Another Day" (Otro día para morir) en el papel de Giacinta, donde emuló a Úrsula Andress como chica Bond saliendo de las aguas como una nueva Venus desafiante, se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Y allí, la gloria le esperaba cuando en 2001 ganó el Óscar a la mejor actriz por su película "Monster's Ball". La primera vez que una afroamericana era galardonada con la dorada estatuilla.

Y esa notoriedad le sirvió no sólo para continuar en el cine, sino que fue captada por la multinacional de eso que se ha llamado "el universo Marvel". Allí, pronto encontró un personaje que le ha deparado muchas satisfacciones: el de Tormenta, heroína de los X-Men, icono de los superhéroes de la pequeña pantalla. Se esperaba que continuara con las secuelas de "Vengadores", pero se ha negado, no sabemos por qué razones. No obstante, ella ha dicho estos días que guarda buenos recuerdos de esos rodajes con mutantes y marginados, porque entre otras cosas veía a sus dos hijos muy pendientes del televisor.

Su intensa vida amorosa

Halle Berry y Olivier Martinez

No nos cabe duda alguna de que Halle Berry llegó al cine por su belleza, antes de que luciera también su talento artístico. Nació el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, en un hogar roto porque el padre desapareció cuando la niña contaba sólo cuatro años; luego volvió, pero se mostraba siempre agresivo y Halle fue víctima de esa conducta de su progenitor. Se refugió en el cariño que le mostró siempre su madre, enfermera de profesión. Cuando se fue haciendo mayor, escuchó lo que ella le pronosticaba: "Serás siempre discriminada por el color de tu piel. Eres, no obstante, mitad blanca y mitad negra, pero destacas más por esto último".

Halle Berry llamaba la atención por su atractivo. Y pronto se ganó sus primeros dólares desfilando como modelo. De ahó pasó a competir en concursos de belleza: a punto estuvo de ser elegida Miss Estados Unidos, quedando en sexto lugar en 1986 en Miss Mundo. Con esos antecedentes no le fue difícil entrar en el mundo del cine y asimismo la firma Revlon la contrató para sus campañas publicitarias.

No le faltaron novios en su juventud. Aunque uno de ellos la maltrató de tal manera que Halle sufrió problemas auditivos. En el transcurso del tiempo mantuvo relaciones con personajes del cine, como el conocido actor Eddie Murphy, el director Spike Lee, Wesley Snipes…

Su primera boda de las tres que lleva hasta la fecha, fue con un jugador de béisbol, David Justice, con quien se unió en matrimonio en 1992. Tipo violento que le arreaba palizas sin venir a cuento, tal vez por sus celos. Ella cayó en un episodio depresivo, que a punto estuvo de llevarla al suicidio. En 1996 se divorció para acabar con aquel infierno.

Cinco años más tarde se desposó con el músico Eric Benet, cuya unión se rompió en 2005. Y tres años más tarde se enamoró de un guapo modelo, Gabriel Aubry, aunque no se casaron. Fue madre ese mismo 2008 de una niña, Nahla Ariela. La pareja se deshizo pronto.

Su tercer enlace tuvo lugar en 2013, en Francia, en un escenario "de película", con el galán Olivier Martínez, oriundo de ese país. Fueron padres también ese año de un varón, Maceo Robert. Por los reportajes en las revistas daba la impresión que esa pareja iba a durar mucho tiempo, pero no fue así porque en 2026 se dijeron adiós.

Y no fue hasta 2020 cuando, en plena pandemia, Halle encontró su "media naranja" en la persona de un hombre de color, Van Hunt, que la ha hecho feliz hasta el presente. "Me enamoré de su mente, de su forma de hablarme antes de que nuestros cuerpos decidieran intervenir", ha definido ella a su pareja.