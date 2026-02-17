Robert Duvall, aclamado actor de cintas como Apocalypse Now y El Padrino, murió en la noche del pasado domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, la argentina Luciana Duvall. "Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

Siete veces nominado al Oscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies en Gracias y favores (1983), el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte. A pesar de no ser uno de los actores mejor pagados de Hollywood, el portal Celebrity Net Worth sitúa su patrimonio entre 50 y 70 millones de euros.

Los medios han comenzado a especular con quién se quedará con su herencia, ya que el actor, que estuvo casado en cuatro ocasiones, no tuvo hijos. En Estados Unidos, y más concretamente en el estado de Virginia, la ley confirma que el primero en heredar es el cónyuge o familiares directos si no hay un testamento que diga lo contrario. Por el momento no se ha hecho público ningún documento legal que establezca quién se hará cargo del abultado patrimonio, por lo que se entiende que será Luciana.

Con su fortuna Duvall adquirió varias propiedades inmobiliarias, incluida su residencia principal en The Plains, Virginia, una amplia finca que incluye un rancho de caballos y que se extiende en más de 145 hectáreas. Varios medios estadounidenses confirman que el intérprete poseía también una casa en Wellington, Florida, y otra en Washington D.C., aunque no han trascendido más detalles.

Fue precisamente con su patrimonio inmobiliario con el que hizo negocio. Robert Duvall vendió su antigua casa principal en Purcellville, Virginia, por un precio indeterminado; un bungalow en Los Ángeles por alrededor de 1,6 millones de dólares en 2017 y un dúplex en el exclusivo Upper West Side de Nueva York valorado en 6,5 millones de dólares.

Su primera mujer fue la exbailarina Bárbara Benjamin (1964-1975). La segunda Gail Youngs (1982-1986). Le siguió la actriz Sharon Brophy (1991). Y la cuarta, su viuda Luciana, a la que conoció en 1996 cuando iba a entrar en una floristería y terminó entrando en la panadería donde se encontraba la argentina. Robert supo conquistar a Luciana y en breve espacio de tiempo se fueron a vivir juntos, casándose en 2004. Él habla muy correctamente español. Lo pudo demostrar en San Sebastián un año anterior, cuando recibió el premio Donostia.