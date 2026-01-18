Robert Duvall: "Siempre quise ser padre, pero no lo conseguí ni con mis cuatro esposas ni con otras novias"

Una de las leyendas del cine es Robert Duvall, algo más que un secundario de lujo. Si no fue protagonista, sí interpretó papeles importantes, y ha dejado huella de su inmenso talento en la pantalla, hasta hace tres años, cuando se jubiló. A comienzos de este año ha celebrado su nonagésimo quinto aniversario y la prensa norteamericana le ha dedicado espacios en sus páginas recordando su historial. Logró un Óscar al mejor actor y otros destacados premios, el Bafta y los Globos de Oro, entre ellos. Lo que la naturaleza le negó es ser padre; él mismo declaraba: "No lo conseguí ni con mis cuatro esposas ni con otras novias".

Era hijo de un almirante de la Armada de los Estados Unidos y una actriz, que descendía del legendario general Robert E. Lee. Se matriculó en una escuela de actores, donde coincidió con un par de futuros astros del cine, Dustin Hoffman y Gene Hackman, de los que se hizo muy amigo y en diferentes temporadas convivió con cada uno de ellos en un piso en Nueva York. Hasta que no comenzó a ganar el dinero suficiente para vivir siquiera modestamente, trabajó en una oficina de correos de Manhattan. También en otra ocasión como camionero.

Sus primeras incursiones artísticas fueron en el teatro. Al cine, que es el medio donde se hizo popular, llegó en los años 50 con un papel en ‘Matar a un ruiseñor’, donde Gregory Peck era un esforzado abogado que defendía a toda costa la ley.

El verdadero trampolín para lograr una interpretación que sería siempre recordada en su historial fue ‘El Padrino’, donde personificó a Tom Hagen, asesor del capo don Vito Corleone, quien lo había adoptado como hijo y pagó sus estudios de abogado. El actor que representaba ese emblemático papel como jefe de la Mafia en una familia a ella dedicada era Marlon Brando, a quien Robert Duvall recordaba por su peculiar manera de representar su papel, pues se negaba a aprendérselo, recurriendo a textos escritos en grandes papeles que le pegaban en los árboles o paredes.

Robert Duvall con Marlon Brando y Francis Ford Coppola durante el rodaje de 'El Padrino'

Robert Duvall estaba sensacional en su personaje, y Francis Ford Coppola volvió a contar con él en la segunda parte de ‘El Padrino’. Llegada la otra continuación de la secuela, pidió más dinero argumentando que no tenía por qué cobrar menos que Al Pacino, sino exactamente el mismo caché. No admitió la productora esa demanda y Coppola, el director, recurrió a la desaparición del asesor de la familia Corleone en ‘El Padrino tres’.

Antes de que Robert Duvall se enfrentara a Coppola, quien valoraba bien su trabajo, éste le ofreció un papel destacado, el de un militar de alta graduación en ‘Apocalypse Now’ en el año 1979, donde también Marlon Brando destacaba en el gran reparto. Dos años duró aquel rodaje en Filipinas. Marcó época en el cine aquella espectacular película de acción ambientada en la entonces interminable guerra de Vietnam. Y si añadimos otro tercer título a la larga y notable lista de su filmografía, el de ‘Tender mercies’ (Gracias y favores) habremos sintetizado el palmarés y la selección de sus mejores interpretaciones, como quedó demostrado en esta última que le permitió ganar el Óscar al mejor actor en 1983 con su papel de Mac Sledge.

Si queremos completar ese listado con otros títulos, valgan los de "La jauría humana", "Bullitt", "Días de trueno", "Un día de furia", "Vaya par de amigos", "El Apóstol"… En esta cinta se empeñó no sólo en protagonizarla sino también en dirigirla, sobre un predicador. No encontrando productora interesada en el proyecto hubo de recurrir a sus ahorros, cinco millones de dólares para llevarlo a cabo. La nominaron para los Óscar; lo que no era una novedad en él, pues como actor ya había sido nominado en siete ocasiones. Y cuando en la gran pantalla no tenía a la vista ningún contrato, recurría a la televisión, donde tomó parte en varias series, una de ellas representando a Josef Stalin, que le valió un Globo de Oro y en otra precisamente interpretando a un personaje contrario a la ideología del dictador soviético, cinco años después, el dirigente nazi Adolf Eichmann, el último en ser encarcelado de por vida, después de ser detenido por la policía secreta israelí.

Evitando insistir a las productoras en otras ocasiones llegaría a tener su propia empresa en 1992 y con ella emprendió rodajes que él controlaba. Fue actor y director también en 2015 con ‘Caballos salvajes’. Robert Duvall ha sido considerado por la crítica y la prensa cinematográfica en general como un excelente actor de carácter que por lo general representaba papeles de gente común.

Robert Duvall y su mujer, Luciana Pedraza

¿Y su vida íntima? Sin ser precisamente un galán guapo no puede negarse que tenía encanto para las mujeres; de otro modo no habría tenido muchas novias y cuatro esposas, a saber, estas: la primera una exbailarina, Bárbara Benjamin (1964-1975). La segunda Gail Youngs (1982-1986). Le siguió la actriz Sharon Brophy (1991). Y la cuarta, con la que continúa casado, Luciana Pedraza, argentina, a la que conoció en 1996. Iba a entrar el actor a una floristería, que encontró cerrada, y entonces, no sabemos por qué instinto o deseo, entró en una panadería. Y allí estaba ella. Robert supo conquistar a Luciana y en breve espacio de tiempo se fueron a vivir juntos, casándose en 2004. Él habla muy correctamente español. Lo pudo demostrar en San Sebastián un año anterior, cuando recibió el premio Donostia.

Junto a su cuarta esposa rodó, dirigiéndola en 2002, ‘Assassination Tango’, un "thriller" con fondo musical de esa música arrabalera que tanto le gusta a Robert Duvall, al punto de que es propietario de una academia en Nueva York donde se enseña a bailarla.

La vocación cinematográfica de este gran actor lo llevó a seguir en activo hasta 2002, siendo ya nonagenario, rodando su última película ese año, titulada "Los crímenes de la academia", ya con un papel breve. Desde entonces ha llevado una vida plácida y familiar. En una reciente entrevista dejó aclarado cómo ha sido su vida en el cine: "Despojándome de lo artificial para aproximarme a la vida. La gente habla de ser más grande que ella, pero no hay nada más grande que la vida".