Pablo Alborán confirma su relación con un conocido modelo malagueño

El cantante malagueño Pablo Alborán ha dado un paso definitivo hacia la normalización de su vida privada al confirmarse esta semana su relación sentimental con el modelo Juan Sesma. La noticia, que ha sacudido la crónica social española a mediados de febrero de 2026, supone la primera vez que el artista, siempre celoso de su intimidad, se muestra de manera abierta y compartida con una pareja desde que en 2020 hiciera pública su homosexualidad a través de un vídeo que generó un gran revuelo en nuestro país por la valentía del mismo.

La confirmación no ha llegado a través de un frío comunicado de prensa, sino de una manera orgánica y digital: mediante la celebración del 27º cumpleaños del joven modelo, quien compartió imágenes junto al cantante acompañadas de un revelador mensaje de agradecimiento a su "novio", oficializando así un romance que ya llevaba meses siendo objeto de intensas especulaciones en las redacciones.

La cronología de este anuncio coincide con la reciente visita de Pablo Alborán al programa La Revuelta, donde David Broncano, fiel a su estilo incisivo, no dudó en preguntar al artista por su actividad sexual reciente. Alborán, lejos de esquivar la pregunta como en ocasiones anteriores, respondió con una naturalidad que dejó entrever su excelente momento personal, afirmando haber dejado atrás las etapas de soledad para disfrutar de una vida plena en pareja. Esta confesión en el programa de mayor impacto de la televisión pública sirvió de preámbulo perfecto para que, apenas unas horas después, las redes sociales de Juan Sesma pusieran nombre y rostro al hombre que ocupa el corazón del intérprete de Solamente tú. Sesma, un joven navarro con una prometedora carrera en el mundo de la moda y la publicidad, es diez años menor que el cantante, una diferencia de edad que, según su entorno más cercano, aporta un equilibrio dinámico y fresco a una relación que se ha ido fraguando lejos de los focos madrileños.

La figura de Juan Sesma representa el nuevo estilo de vida que Pablo Alborán ha decidido abrazar en esta etapa de su madurez artística. El modelo, descrito como una persona discreta pero con una personalidad arrolladora, parece haber encajado a la perfección en el círculo de confianza del malagueño, integrándose con naturalidad tanto con su familia como con su inseparable mascota, Terral.

Las imágenes compartidas, que muestran a la pareja en actitud cariñosa durante una fiesta privada, han sido recibidas con un aluvión de mensajes de apoyo por parte de fans y compañeros de profesión, quienes celebran que el artista pueda vivir su amor sin las ataduras del pasado. Este paso al frente no solo consolida a la pareja como una de las más atractivas del panorama nacional, sino que también refuerza el mensaje de libertad que Alborán ha defendido desde que decidió ser honesto con su público, demostrando que su carrera, lejos de resentirse, sigue en su punto más alto mientras su vida personal alcanza, por fin, la misma armonía que sus canciones.