Pablo Alborán y Elena Gadel estarán en el escenario de Operación Triunfo en la próxima gala

Parecía que este instante no iba a llegar, pero Operación Triunfo 2025 atraviesa la recta final del concurso. Este lunes, los espectadores se despidieron de Lucía Casani, una de las artistas que más evolución ha mostrado en la Academia, y la emoción se apoderó del plató de Terrassa.

Tras el repaso de una gala en la que no deslumbró ninguno de los concursantes donde Manu Guix mostró su disconformidad con la opinión del jurado en las nominaciones comenzó el reparto de temas que defenderán el próximo lunes 24 de noviembre.

Los temas de la gala 10

La noche arrancará con una actuación grupal de Saturno de Pablo Alborán, un tema emotivo que servirá de introducción para una gala cargada de sentimientos y talento con el propio autor. La idea de esta interpretación surgió con la visita de Pablo a la Academia, y el emotivo momento que vivieron en el piano.

Entre los solos más esperados la elección de los nominados de esta semana. Guillo Rist se enfrentará al reto de Abracadabra de Lady Gaga, mientras que Téyou apostará por la sensibilidad de Je Vole de Louane.

En la gala 10 los dúos ya han puesto fin, y todas las actuaciones serán individuales. Olivia llevará al escenario el clásico At Last de Etta James, y Claudia se sumergirá en la atmósfera contemporánea con Birds of a Feather de Billie Eilish. Crespo defenderá Cosas que no te dije de Saiko, Tinho interpretará Tempestade de sal de Ses, Cristina se enfrentará a Uh Nana de Daniela Blasco, y Guille Toledano sorprenderá con Until I Found You de Stephen Sánchez.

Un momento especial de la gala llegará con la segunda actuación grupal: Lobo de Elena Gadel. Con motivo del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, Claudia Arenas, Cristina, Olivia y Téyou cantarán junto a la artista, llevando un mensaje potente de solidaridad y conciencia social.

La Gala 10 promete emociones a flor de piel, retos vocales y actuaciones que permitirán a los concursantes demostrar toda su versatilidad sobre el escenario.