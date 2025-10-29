El secreto para componer de Pablo Alborán y la promesa a un 'triunfito' en OT: "Estoy yo ahí fuera esperándote"

La Academia de Operación Triunfo 2025 ha recibido una de las visitas más especiales de la edición: Pablo Alborán. El artista malagueño llegó por sorpresa a la Academia durante la merienda y emocionó a todos los concursantes, que no esperaban la visita de nadie del exterior, pues unas horas antes habían compartido sofá con Violeta.

Un saludo entre gritos, bocas abiertas y palabras entrecortadas, especialmente las de Guille, al ver a uno de sus cantantes favoritos. El artista compartió con los concursantes una jornada llena de música, consejos y emoción, en la que no faltaron los momentos de humor, la cercanía y las confidencias personales. Una merienda con Pablo Alborán no se vive todos los días.

"No te sientas perdido nunca, tío"

Alborán quiso destacar el buen ambiente que se respira dentro de la Academia y el compañerismo entre los triunfitos. Además, reflexionó sobre la soledad que a veces se vive en la industria musical, y dejó uno de los mensajes más recordados del encuentro: "No te sientas perdido nunca, tío. No lo vas a estar, además estoy yo ahí fuera esperándote", dijo dirigiéndose a Guille, que se "moría de la vergüenza" entre las risas de sus compañeros por su fanatismo.

El joven no pudo ocultar su emoción: "Si hay una persona en este mundo que me había hecho más ilusión conocer, eres tú", aunque añadía "Bueno, dos porque la otra es Luis Miguel".

Inspiración, autenticidad y conexión con el público

Durante la charla, Pablo animó a los concursantes a componer sus propias canciones y a atreverse a mostrar su versión más personal. "Tenéis gente que ya se identifica con vuestra forma de entender la música", y les insistía que cuando creen sus propios temas y tomen sus propias decisiones y errores, el público lo va a vivir con ellos.

El artista subrayó también la importancia del público. "Los fans os salvan la vida", comentó, recordando la conexión única que se crea entre el artista y quienes lo siguen.

Para él, la inspiración nace de vivir intensamente. "Lo que me inspira es vivir, que me pasen cosas", ese es el secreto de Pablo Alborán, viajar, descubrir, sentir, tener espíritu...

"Mis 36", su nuevo álbum y la actuación que no se perdió

Entre confesiones y risas, el malagueño desveló también algunos secretos del exterior, como el estreno de su último tema, "Mis 36", que lanzó cuando los concursantes ya habían entrado en la Academia. Alborán aprovechó para interpretarla y explicó que la canción está inspirada en los bolos de Luis Miguel, y sorprendió a todos interpretándola al piano.

A petición de Guille, el malagueño también interpretó "Desencuentro", momento en el que los concursantes se unieron para acompañarle, creando una de las escenas más mágicas de la jornada.

Además, reveló que vio desde casa la actuación de "Mariposas", su tema junto a Marc Seguí, interpretado por Crespo y Guille Toledano en la Gala 1. El cantante felicitó a los dos por la puesta en escena y la sensibilidad con la que defendieron la canción y confesó que lo publicó en todas las redes sociales.

Un reencuentro y una foto inolvidable

Entre los momentos más entrañables destacó el de Crespo, que se acercó a decirle al cantante que coincidieron en La Voz Kids en 2022. "¡Qué fuerte!", respondió Pablo, visiblemente sorprendido al recordar aquel momento.

La visita terminó con una sesión de fotos muy especial, todos los concursantes quisieron hacerse una foto individual con Alborán, además de una grupal. Es el primer artista invitado con el que todos posan por separado, muestra del cariño y admiración que despierta entre los jóvenes talentos.