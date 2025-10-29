Operación Triunfo se rinde a sus 'extriunfitos': Aitana, Lola Índigo y Manuel Carrasco

Tras una intensa Gala 6 marcada por la expulsión de Max y el evidente salto de nivel en las actuaciones, Operación Triunfo 2025 encara su séptima gala con las emociones a flor de piel. La edición vive su punto de inflexión, y tanto el jurado como los profesores comienzan a notar la creciente competitividad dentro de la Academia.

Confirmada de la gira de OT, el programa, que se consolida semana a semana como uno de los grandes fenómenos televisivos del año, sigue apostando por la variedad musical y por conectar el talento emergente con el éxito de antiguos concursantes del formato.

Una visita muy especial y un repertorio actual

Este martes, los participantes recibieron la visita de Violeta Hódar, exconcursante de OT 2023, que compartió con ellos su experiencia y consejos antes de conocer las canciones que defenderán el próximo domingo.

Más tarde, después del reparto de temas, llegó de sorpresa Pablo Alborán durante la merienda y emocionó a todos los concursantes que no esperaban a nadie de fuera de la Academia, gritos, bocas abiertas y palabras entrecortadas como las de Guille al ver a uno de sus cantantes favoritos.

Las canciones de la próxima gala

El repertorio de la Gala 7 destaca por su aire fresco y actual, con varios temas lanzados estos dos últimos años y algunos firmados por exconcursantes como Aitana o Lola Índigo. Además, la canción grupal rendirá homenaje a otro artista surgido del programa, Manuel Carrasco, con su emotivo "Qué bonito es querer", que abrirá la gala con energía y sentimiento.

A medida que avanza la edición, las eliminaciones van dejando espacio para actuaciones individuales, permitiendo que cada concursante luzca su estilo personal. Aun así, habrá tres duetos que prometen química y grandes momentos sobre el escenario.

Canciones de la Gala 7

En el duelo de nominadas, Laura se medirá con la exigencia vocal de "Greatest Love of All", de Whitney Houston, una de las baladas más icónicas de la historia que le exigirá precisión técnica y emoción a partes iguales. Por su parte, Olivia apostará por "Superestrella", de Aitana, un tema reciente que combina fuerza, actitud y conexión con el público, y con el que buscará ganarse su permanencia en la Academia.

El gran favorito, Tinho, traerá el espíritu más bailable con "Let’s Dance" de David Bowie, un clásico del pop-rock ochentero que promete llenar el plató de ritmo y carisma.

En una línea más alternativa, Guillo Rist se enfrentará a "Catarata" de Bajocero x, una propuesta arriesgada y moderna que le permitirá explorar nuevos registros.

María Cruz interpretará "La reina", el poderoso himno de Lola Índigo, en una actuación que se anticipa llena de fuerza escénica y empoderamiento.

Entre los duetos, Claudia y Cristina se sumergirán en la melancolía de "End of the World" de Miley Cyrus, una de las canciones más recientes del repertorio internacional, mientras que Crespo y Téyou apostarán por la mítica "Don’t Look Back in Anger" de Oasis, un clásico del britpop que promete uno de los momentos más emotivos de la noche.

Finalmente, Guille y Lucía cerrarán el bloque de actuaciones con "Siempre es de noche" de Alejandro Sanz, un tema íntimo y nostálgico que destacará por la conexión y la sensibilidad de ambos intérpretes.

Un duelo femenino por la permanencia

Después de la salida de Max, Laura y Olivia se enfrentan como nominadas de la semana. Dos voces potentes, dos estilos opuestos y una única plaza en la Academia. Laura apostará por la exigencia vocal, mientras que Olivia defenderá uno de los éxitos más recientes del pop español.

La gala promete ser decisiva y, si algo está claro, es que el escenario de OT 2025 seguirá brillando con actuaciones que marcarán un antes y un después en la edición.