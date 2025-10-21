Chenoa corona a Leire Martínez como la "reina" de OT tras su polémica con La Oreja de Van Gogh

En medio de una semana en la que Leire Martínez, ha sido el centro de todas las miradas por el aniversario de su salida de La Oreja de Van Gogh y por la nueva etapa del grupo junto a Amaia Montero, en la Gala 5 de Operación Triunfo ha tenido su claro y merecido protagonismo en la canción grupal: 'Mi nombre' (2025), su primer tema en solitario tras salir del grupo. "Es una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Leire. Desde aquí: te queremos, querida", comentaba Noemí Galera durante el reparto de temas.

Por supuesto, ha sido el momento más comentado de la noche en la que veíamos a una Leire emocionada y cañera, vestida de negro y disfrutando junto a todos los concursantes de la canción. Aunque ninguno de los participantes conocía el trasfondo de este gran momento, el público coreaba la canción viendo como Leire se reafirmaba en su carrera como una artista independiente en esta nueva etapa.

Chenoa, quiso también apoyar a su compañera con un pequeño mensaje: "Leire, te voy a decir una cosa: aquí ya eras una eminencia, pero hoy te has coronado como la reina que eres. Muchas gracias por este regalo", dijo la presentadora, provocando los aplausos del público, a lo que Leire contestó completamente emocionada, "Gracias, es que necesitaba un abracito, que son maravillosos. Solo les he pedido que se regalen a ellos mismos el disfrutar de la gala de principio a fin porque se lo merecen".

Después de este momento donde las redes ardían, les llegaba el turno a los triunfitos. Comenzando con los nominados, Judit cantó "Ciudad de papel" de Malú y Lucía "Creo en mí" de Natalia Jiménez.

Tras ellas, le llegaba el turno a Teyou con "Papaoutai" de Stromae, Max y Guille Toledano: "I was born to love you" de Freddy Mercury (Queen), Crespo y Claudia Arenas: "Nada valgo sin tu amor" de Juanes, María Cruz y Olivia: "Yes, and?" de Ariana Grande, Guillo Rist y Tinho: "I Wanna be your slave" y Cristina y Laura Muñoz: "La mala costumbre" de Pastora Soler.

Llegaba el momento de saber quién es el expulsado de la semana, que con un 50,3% de los votos, Lucía Casani mantenía su plaza en la Academia, mientras que Judit tenía que poner punto y final a su concurso.

Un favorito agridulce

Miriam Rodriguez regresaba al plató una gala más para dar a conocer al favorito de la semana, levantando a Olivia, Guillo y Javi Crespo del sofá, siendo este último quien se llevó el título de favorito de la semana, con el 22% de los votos.

No obstante, esta es la primera gala de la edición en la que los profesores han decidido intervenir, "nos vemos en la obligación de decirte que probablemente hoy hubieras estado nominado": "Has vuelto a tener problema de ajuste de afinación y también ha habido un momento de inestabilidad cuando cantabais juntos. Cuando estabas solo brillabas mucho más y seguimos creyendo que tienes la capacidad de llevar las canciones a tu terreno" explicaban.

Después de unos minutos de reflexión, el jurado fueron valorando a todos y cada uno de los concursantes, proponiendo para nominación a Lucía Casani, Cristina, Claudia Arenas y Max. Los profesores decidieron salvar a Cristina, mientras que los compañeros apostaron por Claudia Arenas, por lo que los nominados de esta semana son Lucía y Max.