"Hay que darle mucho cariño": OT 2025 apoya a Leire Martínez en la polémica por el posible regreso de Amaia Montero

La gala 4 emitida este lunes en Prime Video ha sido la mejor de la edición hasta la fecha, OT 2025 continúa con paso firme hacia su quinta entrega. Tras la expulsión de Carlos Reyes como tercero en salir de la Academia y conocer a las propuestas para abandonar el 'talent' musical – Lucía y Judit –, los concursantes ya conocen el reparto de temas con el que deberán brillar en la próxima gala del lunes 20 de octubre.

Después de un repaso de gala pasado por lágrimas, Manu Guix y Noemí Galera aparecieron en la sala de ensayos con los esperados books para repartir las canciones de la gala 5, que promete ser una de las más emotivas y decisivas hasta el momento y no decepcionar al público.

Una gala con un guiño a Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh

La actuación grupal de esta semana tendrá un significado muy especial. Los concursantes cantarán junto a la jueza del programa Leire Martínez el tema ‘Mi nombre’ (2025), su tema primer tema en solitario tras salir del grupo. "Es una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Leire. Desde aquí: te queremos, querida", comentó Noemí Galera durante el reparto sin desvelar nada a los concursantes de la actualidad del exterior.

La GRUPAL será "Mi nombre" de Leire Martínez... ¡Y la cantarán con ella!#OTDirecto14O pic.twitter.com/wr0D9cmfN8 — #OT2025 (@OT24h) October 14, 2025

En un momento en el que la cantante está en el centro de todas las miradas por el posible regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero como vocalista, cuando se cumple un año de la salida de Leire. Hasta el momento no se ha confirmado la noticia, pero un post vacío apunta a que se abrirá un nueva hoja en blanco para el grupo.

Las nominadas, frente a su gran reto

Las dos nominadas de la semana, Judit y Lucía, deberán dar lo mejor de sí para seguir en la Academia. Judit interpretará ‘Ciudad de papel’ (2018) de Malú, mientras que Lucía defenderá ‘Creo en mí’ (2015) de Natalia Jiménez.

El resto de temas de la Gala 5 de Operación Triunfo 2025

Además de las nominadas, el resto de concursantes se enfrentarán a una variada selección musical que combina clásicos y éxitos actuales.

Además de las nominadas, el resto de concursantes afrontarán una gala marcada por la variedad musical y los contrastes de estilos. Téyou se pondrá a prueba con el pegadizo ritmo electrónico de ‘Papaoutai’ (2013) de Stromae, mientras que Guille Toledano y Max apostarán por la energía rockera y el espíritu clásico de ‘I Was Born to Love You’ (1985) de Freddie Mercury. Por su parte, Crespo y Claudia Arenas traerán el toque romántico con ‘Nada valgo sin tu amor’ (2004) de Juanes, y María Cruz junto a Olivia aportarán la nota más actual con ‘Yes, and?’ (2024) de Ariana Grande, un tema exigente que combina potencia vocal y actitud escénica. Guillo Rist y Tinho subirán la temperatura del escenario con ‘I Wanna Be Your Slave’ (2021) de Måneskin, una apuesta llena de fuerza y provocación, mientras que Cristina y Laura Muñoz pondrán el toque de emoción con ‘La mala costumbre’ (2009) de Pastora Soler, una balada poderosa que pondrá a prueba su capacidad interpretativa y su conexión sobre el escenario.

La Gala 5 se celebrará el lunes 20 de octubre a las 22:00 horas en directo en Prime Video, con actuaciones que prometen emoción, talento y alguna que otra sorpresa. De martes a sábado, los fans podrán seguir todos los detalles de la convivencia y los ensayos a través de Conexión OT, también disponible en la plataforma.

¿Preparado para descubrir quién se ganará al público en la próxima gala?