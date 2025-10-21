La cantante Aitana sorprendió a sus seguidores el pasado domingo con un directo en sus redes sociales desde su casa de Miami, donde se encuentra componiendo, antes de la preventa de sus entradas para su próxima gira, ‘Cuarto Azul’.

"Estoy muy nerviosa", confesó durante la transmisión. La artista siempre ha comunicado su inquietud antes de la venta de entradas debido a la incertidumbre sobre la cantidad de fechas que se anunciarán y la posibilidad de llenar los recintos o quedarse corta en la demanda.

Sold Out con un retraso en la preventa

La apertura de entradas, sin embargo, se vio afectada por la caída global de Amazon Web Services (AWS), que interrumpió temporalmente la venta de tickets para todos los conciertos anunciados. A pesar de este contratiempo, la cantante logró un sold out en ciudades como Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Zaragoza, A Coruña y Bilbao. Las entradas continúan disponibles gracias a las diferentes fases de preventa, incluyendo clientes Santander, fans y venta general.

La cantante conversó con sus fans durante unos minutos para tener un mayor acercamiento y responder a las dudas sobre sus conciertos y las novedades de la gira, aunque no pudo desvelar secretos.

¿Vuelta a OT?

Sin embargo, la extriunfita sí ha respondido a una pregunta relacionada con el programa que la dio a conocer, y es que esta edición de Operación Triunfo ha reunido a un gran número de público que sigue el canal 24 horas y está al día de todo lo que ocurre en la Academia.

En cuanto a su relación con el programa que la dio a conocer, la artista respondió preguntas sobre Operación Triunfo 2025. Muchos fans han seguido las ediciones posteriores, tras quedar segunda en 2017, del talent show y esperan verla nuevamente como invitada en la Academia, tal como hizo en la edición de 2023. En aquella ocasión, Aitana compartió su experiencia en la industria musical y brindó apoyo a los concursantes que pasan tres meses dentro de la Academia, enfrentándose a clases, galas y la opinión del jurado y del público.

Pero, ¿acudirá de nuevo Aitana a la Academia? "Pues de momento. No lo tengo pensado", respondía, "pero me haría ilusión en algún momento". La artista ha comentado que la organización conoce su entusiasmo por recorrer lo que hace unos años fue su casa. "Les debo mucho. En realidad les debo todo", reconocía al programa. "Así que sí, seguro que en algún momento me puedo pasar, al final o algo, para saludarles", admitía finalmente.

"Siempre me hace ilusión", comentaba sobre los concursantes. "Lo que pasa es que luego siento que lo que les cuento pues les va a dar un poco igual, pero bueno", finalizaba.