Aitana y el regreso de La Oreja de Van Gogh, víctimas de un fallo global que detiene la venta de entradas

La caída global de Amazon Web Services (AWS) ha afectado a la venta de entradas para todos los conciertos anunciados, incluyendo el lanzamiento de dos de los eventos musicales más esperados del año: Aitana y La Oreja de Van Gogh.

El fallo, causado por una incidencia en los servidores de AWS, impidió que miles de usuarios en distintos países pudieran acceder a la plataforma o completar correctamente sus compras.

"Debido a una incidencia técnica a nivel global en los servidores de los partners de compraventa, nos vemos obligados a detener de manera temporal la venta de entradas", informó GTS Spain en un comunicado. No obstante, la organización aclaró que las entradas adquiridas antes del fallo siguen siendo válidas.

🚨🚨🚨 Debido a una incidencia técnica a nivel global en los servidores de los partners de compraventa, nos vemos obligados a detener de manera temporal la venta de entradas para todos los conciertos. Informaremos una vez se resuelva, lamentamos las molestias ocasionadas. — GTS Spain (@gtstalentspain) October 20, 2025

Retrasos en la compra de entradas

La incidencia se ha producido el mismo día que salen a la venta las entradas de dos giras únicas que han ido generando gran expectación entre los fans. Por un lado, Aitana, una de las artistas más queridas y exitosas a nivel mundial, prepara "Cuarto Azul" una gira que promete convertirse en uno de los grandes eventos musicales del año tras su éxito con los estadios del año pasado.

Por otro, La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia Montero después de 18 años, una noticia que ha emocionado a sus seguidores más fieles y que marca un reencuentro histórico para la música española, aunque no está lejos de rumores y críticas por anunciar su regreso cuando se cumple un año de la marcha de Leire Martínez de la banda.

Ambos artistas han comunicado el problema a sus seguidores a través de sus redes sociales, mientras La Oreja de Van Gogh ha anunciado la disponibilidad a las 16 horas, Aitana ha explicado que avisará de las novedades.