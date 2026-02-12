¿Se casan Blanca Suárez y Javier Rey?: Así es el anillo y el comentario de Pablo Alborán que hacen saltar las alarmas

Blanca Suárez y Javier Rey llevan años demostrando que se puede ser una de las parejas más aplaudidas del cine español sin convertir la relación en un espectáculo. Discretos, cómplices y casi siempre lejos del ruido mediático, han construido su historia en silencio, dejando apenas algunas pinceladas públicas que, cuando llegan, despiertan inevitablemente la curiosidad.

La última de esas excepciones ha sido una publicación de la actriz en redes sociales, en la que ha rescatado imágenes de su último viaje a Corea del Sur. Fotografías muy cuidadas, centradas sobre todo en la gastronomía y en pequeños detalles para resumir unos días de desconexión, que ella citaba como "muy yo todo". Sin embargo, entre platos tradicionales y escenas de su recorrido asiático, hubo un elemento que se llevó toda la atención: un llamativo anillo con una gran piedra engarzada en oro.

El detalle no pasó desapercibido para sus seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntarse si podría tratarse de un anillo de compromiso. Las especulaciones crecieron aún más tras el comentario del cantante Pablo Alborán, amigo de la actriz y su compañero en su última serie "Respira", que escribió bajo la publicación: "Ehhhhh…. Ya tú sabes que yo sé que tú sabes lo que yo sé". Un mensaje críptico que muchos interpretaron como una pista sobre un posible secreto a voces.

La pareja, que comenzó su relación en 2019 después de reencontrarse en el rodaje de El verano que vivimos, siempre ha preferido mantener su historia lejos de los focos. Se habían conocido tres años antes, durante la grabación de Lo que escondían sus ojos, pero fue ese segundo encuentro el que terminó por unirlos. Desde entonces, apenas han compartido momentos juntos en público, aunque de vez en cuando rompen su propia norma de discreción.

Una de esas veces fue cuando habló de él en el podcast A solas con…, donde confesó que lo que más valora de su relación es la "calma absoluta" que le ofrece. "Sentir que puedes ser tú al cien por cien con la persona que tienes enfrente", explicaba, asegurando que a su lado se siente "segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan". Y añadía que la ilusión sigue presente con el paso del tiempo: "Sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona".

En ese mismo espacio, sorprendió al asegurar que el mejor beso de su vida se lo había dado su "marido". Ante la reacción de la presentadora, la actriz aclaró que, aunque "no me he casado", para ella Javier es su "esposo".

Una declaración que ha vuelto a poner el foco en una posible boda después de la aparición del misterioso anillo. Sin confirmación oficial y fieles a su estilo reservado, Blanca y Javier siguen dejando más preguntas que respuestas. Pero si algo queda claro es que, incluso en silencio, su historia continúa siendo una de las más queridas del cine español.