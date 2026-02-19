Diego Matamoros tacha de "matón" a Carlo Costanzia tras amenazar a su hermana Laura

Laura Matamoros se derrumbó el miércoles en el plató de Espejo Público al desvelar la tensa discusión que mantuvo con su primo Carlo Costanzia en la vía pública. El conflicto surgió cuando el novio de Alejandra Rubio Campos le recriminó sus intervenciones televisivas, alegando que le perjudicaba tras la publicación de las memorias de su madre, Mar Flores.

"La conversación con mi primo fue muy violenta y me duele hablar de este tema", confesó la influencer visiblemente afectada. Matamoros reconoció haberse sentido "coaccionada" por la forma en que Costanzia le exigió que nadie de su familia volviera a mencionarle.

Estas declaraciones han provocado la reacción inmediata de Diego Matamoros, que ha roto su silencio para defender a su hermana. El joven ha sido implacable, afirmando que Laura debería haber denunciado a su primo por su agresividad.

Diego desveló que Carlo se presentó "de forma amenazante y agresiva" en el domicilio de Laura. Además, calificó a su primo de "matón del tres al cuarto" y denunció el "blanqueo" de imagen que recibe por ser pareja de una conocida colaboradora, recordando su pasado delictivo.

"Quiero ponerme bastante serio con este tema. Hoy no he dormido desde que sé, hace unos días, de este suceso el cual os lo voy a relatar", ha compartido a través de sus stories a primera hora de este jueves. "Mi hermana Laura el otro día en televisión hace unos comentarios sobre la vida de mi primo Carlo y a este no le sienta muy bien, con lo cual se presenta de forma amenazante y agresiva en la puerta de la casa de mi hermana Laura", ha desvelado.

Como ha relatado, "la situación fue tan tensa" que "le he recomendado a mi hermana que debería haber denunciado a Carlo y que este estuviese durmiendo en un calabozo". "A día de hoy en la sociedad en la que vivimos no se puede seguir permitiendo que una persona, por mucho blanqueo que queramos darle por ser hijo de quién es o lo que sea, tenga actitudes machistas y agresivas con nadie, ni con las mujeres ni con nadie", ha explotado, incluyendo en su publicación el número de teléfono 016 de atención al maltrato: "Mensaje de tolerancia cero con el machismo y las actitudes carcelarias amenazantes" ha sentenciado, pidiendo que se trate este tema "con la máxima gravedad".

"Eres un matón del tres al cuarto" ha añadido implacable contra su primo, asegurando que "es conocido en este país por ser una persona que ha delinquido y ha cumplido una pena de prisión por ello. Y a día de hoy es pareja de una de las colaboradoras más famosas de este país, por lo cual le están blanqueando la imagen".