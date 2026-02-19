Laura Matamoros se rompe al denunciar las coacciones de Carlo Costanzia: "Son momentos muy violentos"

Laura Matamoros ha reaparecido en el plató de Espejo Público tras trascender el violento enfrentamiento que protagonizó hace semanas en Aravaca con su primo, Carlo Costanzia. El joven le habría reprochado sus intervenciones televisivas, exigiéndole airadamente que no se posicione en el conflicto entre Mar Flores y su padre tras la publicación de las memorias de la modelo.

Visiblemente afectada e incapaz de contener las lágrimas, Laura ha reconocido este miércoles haberse sentido totalmente coaccionada durante el altercado. "Es muy fuerte las cosas que me dice y cómo me pide que ni yo ni nadie de mi familia pueda hablar de él", ha asegurado. Confirmando la ruptura de la relación con su primo, Laura ha señalado que "la conversación fue muy violenta y me duele hablar así porque lo he querido mucho", ha lamentado. "Son situaciones muy incómodas y momentos muy violentos", ha insistido, subrayando el miedo que sintió en aquel contexto privado.

Al borde de las lágrimas, Laura Matamoros, ha reconocido estar sobrepasada por todo lo que ha ocurrido con su primo Carlo Costanzia. "Me siento mal por tener que hablar así de mi primo, de una persona que he querido mucho."

Asimismo, se ha mostrado dolida por la frialdad de su tía, quien recientemente evitó defenderla públicamente alegando que solo habla de sus propios asuntos. "Me duelen estas declaraciones porque somos familia", ha sentenciado Laura, lamentando verse atrapada en el fuego cruzado de una guerra que no es la suya.