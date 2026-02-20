Quentin Griffiths, de 58 años y cofundador del gigante británico de la moda online ASOS, ha fallecido tras precipitarse desde el balcón de su apartamento en la ciudad costera de Pattaya, al este de Tailandia. La caída —desde un piso 17, según informan las autoridades locales— ocurrió el pasado 9 de febrero de 2026, aunque la noticia se ha difundido esta semana.

La policía tailandesa indicó que no había signos evidentes de violencia ni de una entrada forzada en la vivienda, que estaba cerrada por dentro cuando fue hallado su cuerpo, pero no se descarta ninguna hipótesis hasta que se completen las pruebas forenses.

58-year-old Quentin Griffith founder of online fashion giant Asos plunged to his death in Thailand after falling from his 17th-floor apartment. pic.twitter.com/XoDS0QH0tz — Daily Loud (@DailyLoud) February 20, 2026

Griffiths, ciudadano británico, fue una figura clave en los primeros años de ASOS, empresa que ayudó a lanzar en 2000 y que se convirtió en un minorista global de moda con un valor de miles de millones de libras. Aunque dejó la dirección de marketing de la firma tras unos años, mantuvo participación accionarial significativa tras su salida.

En los últimos años vivía en Tailandia y, según medios británicos, estaba envuelto en disputas legales con su exesposa tailandesa relacionadas con presuntas irregularidades financieras en un negocio que compartían. Él negó las acusaciones, y parte de esas investigaciones seguían abiertas en el momento de su muerte.

La Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido confirmó que está apoyando a la familia de Griffiths y en contacto con las autoridades tailandesas para esclarecer lo ocurrido.