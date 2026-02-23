Detenido por presunto maltrato el rapero Costa, afín a Errejón y autor de polémicas letras machistas

Una jueza de Madrid ha abierto una investigación contra el rapero Hugo Ortiz, conocido artísticamente como Costa, por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar y de pareja, y ha impuesto como medida cautelar que no pueda comunicarse ni acercarse a su pareja a menos de 500 metros.

El arresto del artista se produjo la madrugada del viernes en el distrito de Ciudad Lineal, tras una supuesta agresión a su pareja, según adelantó Vozpopuli. Costa, de 46 años, fue trasladado a dependencias policiales y pasó la noche en los calabozos antes de ser conducido a los juzgados de Plaza de Castilla, donde pasó a disposición judicial.

Como consecuencia de su detención, la discográfica Urbania Entertainment anunció la cancelación del concierto que Costa tenía previsto ofrecer ese mismo viernes en Valladolid, alegando una "indisposición del artista", sin detallar que se debía a su arresto por violencia de género.

Relación personal del artista

En entrevistas previas, Costa había hablado de su relación de pareja. En una entrevista con As el verano pasado, reconocía un "deterioro" en su relación, pero aseguraba que había encontrado "una familia en la pareja que busco y que me encuentra" tras un proceso de "reconstrucción". "Llevamos ya un año con esa perspectiva", afirmó entonces.

Meses antes, durante una conversación con el canal de YouTube FullMusic, Costa interrumpió brevemente una entrevista para decir con semblante serio a su pareja, que estaba fuera de cámara, "¿Te puedes callar?", un gesto que quedó registrado públicamente.

Procedimiento judicial

Fuentes jurídicas consultadas por GRAN MADRID detallan que el procedimiento se encuentra en fase inicial. Si los hechos fueran calificados como un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género – artículo 153 del Código Penal –, las penas previstas oscilan entre seis meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, además de la retirada del derecho a portar armas y posibles órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación.

En caso de que la conducta encajara en un delito de lesiones agravadas – artículo 148 –, la pena podría situarse entre dos y cinco años de prisión, según lo determine el juez.

Polémica por sus letras

La noticia ha reavivado el debate en torno a las letras de Costa, caracterizadas por descripciones explícitas de sexo y violencia hacia las mujeres. Parte de su repertorio volvió a circular con fuerza en redes sociales en 2018, cuando se conoció su cercanía y apoyo público al entonces dirigente de Podemos, Íñigo Errejón, actualmente acusado de abuso sexual por la actriz Elisa Mouliaá.

Algunos de sus versos, como los de Labios Tatuados —"esos ojos de puta guarra piden bofetón"— han sido señalados por narrar actos sexuales violentos hacia las mujeres.