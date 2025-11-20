Detienen de nuevo al rapero Morad ahora por saltarse la orden de alejamiento de su padrastro

El rapero Morad ha vuelto a verse envuelto en un episodio policial después de que la Guardia Urbana de Hospitalet de Llobregat le haya detenido este miércoles por presuntamente quebrantar la orden que le impide acercarse a menos de 500 metros de su padrastro. Tras pasar por el juzgado de guardia, el artista ha quedado en libertad sin medidas cautelares.

Fuentes policiales citadas por 20minutos han confirmado que la detención se ha producido sobre las 23:00 en la avenida de Cataluña, en el barrio de Collblanc. Los agentes han localizado el coche del rapero aparcado muy cerca del límite fijado por la justicia. Según Europa Press, el vehículo ha aparecido en las inmediaciones del barrio de La Florida, donde su padrastro tiene alquilada una habitación.

Ha sido el propio padrastro, Mohamed, quien ha alertado a la Guardia Urbana al advertir el coche del cantante junto a su nuevo alojamiento. Los agentes se han desplazado al lugar indicado y han arrestado a Morad cuando este ha regresado para recoger el vehículo.

La defensa del artista sostiene que Morad desconocía que su padrastro residiese allí, puesto que no es su domicilio habitual. Por ese motivo, el equipo legal ha solicitado una pericial para determinar la distancia exacta entre el coche y la vivienda, señalando que ese dato no figura en el atestado. También ha pedido que se requiera el contrato de arrendamiento para aclarar si el inmueble puede considerarse domicilio relevante a efectos de la orden judicial.

La orden de alejamiento se dictó tras una denuncia del padrastro por amenazas, presentada en el marco de un conflicto familiar en el que Morad habría intervenido en defensa de su madre. Será ahora el juzgado quien determine si la presencia del vehículo ha supuesto realmente un quebrantamiento de la medida.

Un historial con nuevos capítulos

La detención de este miércoles se ha producido pocos meses después de que un juez levantase la prohibición que impedía al rapero acceder a la zona de los Bloques de La Florida, una restricción impuesta en 2022 tras incidentes ocurridos durante la grabación de un videoclip.

El historial reciente del rapero es amplio: en 2024 ingresó voluntariamente en prisión para cumplir seis meses de condena por conducción temeraria; en marzo de 2023 fue absuelto de una acusación de tentativa de robo en la zona alta de Barcelona al no quedar "suficientemente acreditado" el intento de forzar un portal; y hace dos años fue detenido por los Mossos d’Esquadra acusado de incitar a quemar contenedores, causa que más tarde quedó sobreseída.