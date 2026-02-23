La rocambolesca historia de amor entre Felipe VI y Juliana Awada que se ha inventado la televisión argentina

"El romance internacional que sacude todo", anunció el programa Intrusos de América TV este lunes a bombo y platillo para hablar de una relación sentimental que pondría patas arriba el panorama internacional. Para calentar el tema, el presentador Rodrigo Lussich y sus colaboradores anunciaron una información exclusiva relacionada con Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y su exmujer, Juliana Awada.

"¿Qué dice el círculo rojo en Argentina? Empresarios, banqueros, dueños de medios, lobistas, operadores que hay por todos lados. Se les ve que están en los cócteles, están en las embajadas, en los ministerios, en la rosca...", aseguraron sobre los rumores de este escandaloso romance. "La rosca dice que Juliana Awada está muy cerca de un español y ese español está casado con una española. Él estaría separado de su mujer desde el 2012 pero las circunstancias institucionales les han obligado a continuar", explicaron.

El famosísimo español con el que este programa relaciona a Awada no es otro que el rey Felipe VI, al que de primeras se refieren como "Felipe I". "Estamos hablando del rey Felipe I de Borbón y de Juliana Awada. Estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y en el mundo diplomático acerca de una crisis", espetó Lussich.

En este sentido, el presentador aseguró que Felipe VI y doña Letizia estaban esperando a que Leonor de Borbón cumpliera 18 años para separarse y anunciarlo, pero cabe recordar que la princesa de Asturias cumple este mismo año los 21. "Leonor no sé si ya cumplió los 18 o los está por cumplir, pero en esta instancia ya ellos podrían acceder al anuncio de un divorcio", añadió sin pudor.

Rodrigo Lussich destacó que en 2025 Felipe VI dio el tradicional mensaje de Navidad "solo, sin ella [Letizia]" y, por si estos datos no eran lo suficientemente disparatados, aseguró: "¡Cuando yo pasé por el Palacio Real, estaba todo apagado! Me llamó la atención la noche del 24 [de diciembre] ¡Estaban ahorrando!". Es de sobra conocido que el mensaje anual del Rey se graba días antes de la Nochebuena y, por supuesto, Letizia no participa en el mismo.

💣ROMANCE INTERNACIONAL QUE SACUDE TODO: JULIANA AWADA MUY CERCA DE EL REY FELIPE@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/W1s7JPTFbn — América TV (@AmericaTV) February 23, 2026

El programa rescató unas fotografías de la visita de Estado de Mauricio Macri y Juliana Awada a España en marzo de 2019, donde la reina Letizia y la exprimera dama demostraron públicamente su buena sintonía. "Son parecidas, delgadas. ¡Delgadísimas!", comentaron para hacer hincapié en que Felipe VI se fijó en Awada: "Este ya la mira con codicia. Esto es caliente. El Rey ya la mira con codicia y como ella es más pequeña... Es un poquito más baja de estatura".

Juliana Awada y Mauricio Macri confirmaron su separación a principios de 2026 tras 15 años juntos. Ella compartió una reflexión en sus redes sociales: "Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado, estamos cerrando una etapa. Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar". Mientras que ella es muy discreta, a Macri ya le han relacionado con varias mujeres: la modelo Natalia Graciano o la actriz Guillermina Valdés.