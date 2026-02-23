Pablo Alborán confirma su relación con Juan Sesma: "Estoy feliz"

Dejando a un lado el hermetismo con el que protege su esfera íntima, Pablo Alborán es feliz junto a Juan Sesma y no quiere ocultarlo.

Ambos decidieron dar un paso adelante después de varios meses de relación lejos del foco mediático y han oficializado su historia de amor coincidiendo con el 27 cumpleaños del modelo navarro, que por primera vez se ha dirigido a Pablo como "mi novio". Además, compartieron en redes sociales varias imágenes de lo más cómplice con el cantante de 'Solamente tú' donde las sonrisas y miradas hablan por sí solas.

La confirmación, aunque escueta, se ha producido a la salida de la plaza de toros de Las Ventas. Tras actuar junto a Malú, en el primero de los 7 que tiene previstos, y preguntado por su vínculo con Sesma, el cantante ha reiterado con una sonrisa un "todo bien", asegurando que "siempre estoy feliz".

