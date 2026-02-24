Según el programa "Intrusos" de América TV, espacio de la televisión argentina, el rey Felipe VI tiene un romance con Juliana Awada. El presentador Rodrigo Lussich aseguró ayer una exclusiva relacionada con Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y su exmujer, Juliana Awada, que denominó "El romance internacional que sacude todo" y que pondría patas arriba el panorama internacional. Se referían a que Juliana Awada "está muy cerca de un español y ese español está casado con una española. Él estaría separado de su mujer desde el 2012 pero las circunstancias institucionales les han obligado a continuar", explicaron. Pues ese español tan famoso es Felipe VI, aunque se refieren a él como "Felipe I".

El director de Es la Mañana de Federico ha desmontado las "pruebas": Que Felipe y Letizia están separados pero están esperando a la mayoría de edad de Leonor, que tiene 20 y no 21; que grabó el último mensaje de Nochebuena solo, algo habitual desde que Felipe es Rey y que las luces del Palacio Real estaban apagadas y por tanto no hacen vida allí, que es algo que todo el mundo sabe, menos el presentador del programa.

Otra dinastía de cruces como es la Matamoros-Flores-Constanzia-Rubio, sigue dando que hablar. Ha sido Alejandra Rubio quien aclara cuándo empezó el mal rollo entre Carlo Constanzia y Laura Matamoros. Ayer Alejandra se mostró conciliadora con la prima de Carlo. "Todo se puede solucionar", dijo. Para ella Laura deja claro públicamente que no existió ningún comportamiento violento por parte de Carlo. La hija de Terelu rechaza ser la responsable de que no exista relación entre los primos: sostiene que la distancia viene de atrás y que nada tiene que ver con que ella haya llegado a la vida de Carlo.

Por su parte, Gemma Camacho arremete contra Tamara Gorro y se revuelve contra ella: "yo he estudiado, tú no eres comunicadora". Según Gemma, Tamara ha contado su vida en televisión y ella, en cambio, está donde está "por mis estudios", insistiendo en que ha rechazado participar en realities o formatos donde solo se hablaría de su intimidad porque no quiere exponerse de ese modo. A su juicio, Tamara "se da a conocer en televisión para encontrar pareja y hablar de ella" y que "nunca ha estado al otro lado del periodismo, no es comunicadora". Confirmó que Cayetano simultaneó la relación: "eso es una realidad, tampoco hay que desmentirla". Y que se mensajeaban como amigos cuando él estaba con Cerqueira.