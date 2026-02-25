Bertín Osborne se hará cargo de su hijo pequeño mientras Gabriela esté en 'Supervivientes'

Diez Minutos se apunta la exclusiva del miércoles con unas declaraciones de Gabriela Guillén a Daniel Carande que aportan algo de esperanza al futuro de Arian David, el hijo que tiene con Bertín Osborne.

Gaby ya está haciendo las maletas para poner rumbo a Honduras para concursar en la próxima edición de Supervivientes. Y ya está dejando todo atado para que su hijo se quede en buenas manos.

"Durante la semana se quedará con mi hermana, porque ya va a la guardería, y los fines de semana se quedará con su padre, Bertín", explica Daniela. No vemos a Bertín esterilizando biberones ni batiendo purés pero todo es posible. El cantante la apoya y la ha aconsejado que disfrute el programa a tope y lo pase muy bien.

Los espléndidos (y anónimos) 75 años de Carmen Martínez-Bordiú

A diferencia de su amiga Isabel Preysler, que cada poco tiempo protagoniza una portada de Hola, Carmen Martínez-Bordiú sí que merece aparecer en la primera página de esta revista, precisamente porque lleva años apartada del foco.

Coincidiendo con su 75 cumpleaños, la publicación le dedica una ventana en portada y un reportaje con imágenes de archivo en el que repasa su vida y descubre "todos sus enigmas" sobre a qué dedica sus días.

Desde hace ocho años, Carmen mantiene un perfil no bajo, sino bajísimo, y de hecho ni siquiera tiene intención de celebrar su cumpleaños. "Su vida social es nula y quiere seguir así", deslizan en su entorno.

Abandonó España en 2018, se estableció en Portugal, desposeída de su título de duquesa de Franco por la Ley de Memoria Histórica, y eligió el ostracismo. Ahora, con la decisión del Tribunal Supremo sobre la titularidad del pazo de Meirás en el horizonte, viaja a España y a Francia a ver a sus nietos cuando le apetece y recorre el mundo.

Pasea por la playa (vive cerca de Sintra), come a menudo sola en un restaurante cerca de su casa y se relaciona con algunas de las personalidades más influyentes del país, como el alto ejecutivo e inversor lisboeta Joao Talone. Se ha apartado de las sociedades familiares en las que participaba y cuando viaja a España se aloja en la casa de su amiga la interiorista Blanca Carrillo de Albornoz, no en el chalet de su hijo en La Finca. También en la de Isabel Preysler, en la que tiene habitación asignada y con la que está en comunicación constante.

Y, añade Hola, queda con Luismi Rodríguez, "el Chatarrero", cada mes o dos meses. Él pone a su disposición su coche y su chófer para hacer sus estancias más agradables.

Tamara Gorro y Cayetano Rivera, besos de amor y selfies

Semana lleva fotografías exclusivas de la pareja del año (estamos en febrero). Tamara Gorro y Cayetano Rivera ya dijeron que no piensan esconderse y lo están cumpliendo a rajatabla.

La semana pasada se pasearon por Sevilla, la tierra en la que vive el torero, y se detuvieron en restaurantes y terrazas. En una de ellas "Caye" y "Tama" se besaron y la revista ha captado el momento. Pero no ha sido la única. La propia Tamara se está encargando de documentar cada detalle de la relación. Ella es influencer y es la reina del selfie. Otra cosa es el contenido que sube a redes, de momento bastante discreto.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, en crisis

Si hace apenas un par de semanas Eugenia Silva concedía una entrevista a Hola para celebrar su 50 cumpleaños, este miércoles esta misma publicación aborda la crisis de pareja que vive con su pareja y padre de sus dos hijos.

Hola tira de eufemismo y rechaza mencionar las palabras "separación" o "divorcio". Habla de "vidas separadas" y relata que él, Alfonso de Borbón, dejó el hogar familiar hace dos semanas y se ha instalado en otro domicilio. Como prueba, unas fotos en las que se le ve cargado con una mochila entrando en su nueva casa.

La modelo se está refugiando en su madre, con la que aparece paseando por el parque cercano a su vivienda. Según Hola, esta crisis sentimental viene de tiempo atrás. Sin embargo Silva aludía hace unos días a lo bien que se complementaba con su entonces pareja.

Andrés de Inglaterra, el príncipe que se creyó intocable

Con ese titular, Semana dedica su portada al que fuera el hijo favorito de Isabel II, ahora caído en desgracia. Y demasiado ha durado, teniendo en cuenta que lleva décadas metido en los negocios de Jeffrey Epstein.

Todas las revistas recogen en sus páginas la "foto de la vergüenza" que retrata al príncipe saliendo de la comisaría de Policía en la que permaneció detenido durante horas, recostado en el asiento trasero de un coche y con cara de pánico.

Las víctimas colaterales, aunque no tanto porque conocían a la perfección los tejemanejes de su padre y de dónde provenía el dinero que entraba en su casa, son sus hijas Beatriz y Eugenia y su exmujer, Sarah Ferguson, desaparecida en combate.

