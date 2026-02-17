De la guerra de las Campos al escándalo de Bertín: este es el explosivo casting de 'Supervivientes 2026'
A falta de pocos días para que los helicópteros vuelvan a sobrevolar los Cayos Cochinos, la maquinaria de Mediaset ha desvelado por fin los primeros nombres que se enfrentarán a la edición más extrema de Supervivientes 2026. Con un casting diseñado para levantar las audiencias de la cadena, la lista de náufragos combina historias de superación personal capaces de emocionar a la audiencia con el perfil más polémico de la crónica social actual.
Gabriela Guillén - CONFIRMADA
Ha sido el primer gran bombazo de la edición. La esteticista y modelo paraguaya, que saltó a la primera línea mediática por su convulsa relación y posterior maternidad con Bertín Osborne, llega a la isla tras meses de silencio y procesos judiciales. En su presentación, se definió como una "guerrera" que no teme a las penurias, pero el gran interés reside en si revelará nuevos detalles sobre la falta de implicación del cantante en la crianza de su hijo.
Alberto Ávila - CONFIRMADO
Representa el perfil de superación de este año. Atleta paralímpico de 29 años, Alberto sufrió la amputación de su pierna derecha a los tres años por una malformación congénita. Es el primer concursante con una discapacidad física en la historia del reality en España. Su objetivo es "reventar estereotipos" y demostrar que las pruebas físicas más extremas pueden ser superadas a pesar de las limitaciones.
Álex Delacroix - CONFIRMADA
Conocida por su papel en La que se avecina, Álex es una artista multidisciplinar (cineasta, actriz y activista trans) que ya tiene experiencia en formatos de aventura tras su paso por Pekín Express. Aporta un perfil intelectual y combativo que promete dar mucho juego en la convivencia diaria, más allá de la mera supervivencia física.
Claudia Chacón - CONFIRMADA
Tras ser la gran protagonista de la última edición de La isla de las tentaciones, la joven cambia los lujos de las villas por la dureza del Caribe.
Maica Benedicto - SIN CONFIRMAR
La murciana que encandiló a la audiencia en Gran Hermano 19 y se coronó en Los vecinos de la casa de al lado es el gran reclamo para el público joven. Su obsesión por la limpieza y su personalidad ingenua pero directa serán puestas a prueba en el barro y la falta de higiene de los Cayos Cochinos. Se espera que coincida con Gerard Arias, con quien ya tuvo una química especial en el pasado.
Paola Olmedo - SIN CONFIRMAR
La exmujer de José María Almoguera y exnuera de Carmen Borrego entraría en el concurso en plena guerra fría con el clan Campos. Su participación garantiza que el programa tenga una conexión directa con la actualidad de los platós de Madrid.
Alba Paul - SIN CONFIRMAR
La influencer y pareja de Dulceida cuenta con una ventaja competitiva: ya ganó Pekín Express. Su perfil es el de una superviviente nata, física y mentalmente fuerte. Su presencia atraería a una audiencia digital masiva y pondría el foco en su reciente maternidad y su estable relación con la reina de las influencers.
Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo - SIN CONFIRMAR
Nieto del legendario explorador Miguel de la Quadra-Salcedo, Alvar lleva la aventura en la sangre. Es creador de contenido enfocado en viajes extremos y expediciones. Su fichaje busca recuperar el espíritu de "supervivencia pura" que a veces se pierde entre tanto drama mediático.
Ivonne Reyes - SIN CONFIRMAR
Veterana de la televisión y madre del hijo de Pepe Navarro. Ivonne es un animal televisivo que sabe cómo generar tramas y resistir bajo presión, lo que la convierte en una candidata ideal para el programa de supervivencia.
José Manuel Soto - SIN CONFIRMAR
El artista suena con fuerza como uno de los fichajes más veteranos y mediáticos de esta edición. A sus 64 años, el cantante sevillano regresa al formato de supervivencia tras haber participado hace más de dos décadas en La selva de los famosos (Antena 3).
Marisa Jara - SIN CONFIRMAR
La modelo afronta su primera experiencia en un reality de convivencia extrema tras haber participado recientemente en Desnudos por la vida. Con una trayectoria internacional en las pasarelas y siendo un referente del movimiento curvy, Jara llega a Honduras tras haber superado importantes retos personales de salud en los últimos años.
Ingrid Betancor - SIN CONFIRMAR
Su fichaje representa el salto de la comunicación deportiva y digital al mundo del entretenimiento de masas. Periodista canaria de formación, ha desarrollado gran parte de su carrera ligada a la actualidad del Athletic de Bilbao antes de consolidarse como una influencer de referencia en temas de maternidad y estilo de vida. Casada con el exfutbolista Ibai Gómez, con quien reside en Bilbao, Ingrid es una de las grandes incógnitas de la edición al ser su debut absoluto en un reality.