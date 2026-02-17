De la guerra de las Campos al escándalo de Bertín: este es el explosivo casting de 'Supervivientes 2026'

5 / 12

Maica Benedicto - SIN CONFIRMAR

La murciana que encandiló a la audiencia en Gran Hermano 19 y se coronó en Los vecinos de la casa de al lado es el gran reclamo para el público joven. Su obsesión por la limpieza y su personalidad ingenua pero directa serán puestas a prueba en el barro y la falta de higiene de los Cayos Cochinos. Se espera que coincida con Gerard Arias, con quien ya tuvo una química especial en el pasado.