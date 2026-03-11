La Velada del Año VI: descubre quién se enfrenta en los combates más esperados
Desde estrellas del streaming hasta influencers y músicos, todos listos para demostrar su fuerza en el ring
Fabiana Sevillano
Influencer sevillana de 24 años que se hizo viral en la Feria de Abril de 2022 tras mostrar su famoso “lip combo” de Mercadona. Desde entonces ha acumulado millones de seguidores en redes y premios como Ídolo del Año en TikTok. En La Velada del Año VI debutará sobre el ring frente a la streamer colombiana La Parce.
La Parce
Valeria, conocida en internet como La Parce, es una streamer colombiana de 23 años que crea contenido en Twitch y preside el Atlético Parceras FC en la Queens League Oysho Américas. En La Velada del Año VI se enfrentará a Fabiana Sevillano en un combate que también ha generado conversación por el cruce previo relacionado con su pareja, Juan Guarnizo, quien finalmente se bajó del combate que iba a disputar contra el ex de la sevillana, Pablo Vera.
Edu Aguirre
Periodista deportivo español conocido por sus intervenciones en El Chiringuito de Jugones y por su cercanía al entorno del Real Madrid. Además, mantiene una estrecha amistad con Cristiano Ronaldo, con quien ha coincidido en numerosos eventos y encuentros públicos. En La Velada del Año VI se subirá al ring para enfrentarse al periodista argentino Gastón Edul.
Gastón Edul
Periodista deportivo argentino especializado en la selección argentina y uno de los rostros más reconocidos de TyC Sports. Tras ganar gran popularidad en redes por sus coberturas y entrevistas virales, participará en La Velada del Año VI donde se medirá a Edu Aguirre en uno de los duelos mediáticos del evento.
Natalia MX
Natalia MX es una streamer y creadora de contenido mexicana conocida por sus directos y su presencia en redes sociales. Además, es presidenta del Club de Cuervos FC en la Queens League, combinando el mundo del streaming con el del entretenimiento deportivo. En La Velada del Año VI se medirá a la española Clerss en uno de los combates femeninos del evento organizado por Ibai Llanos.
Clersss
Clerss es una creadora de contenido y streamer española que ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a sus vídeos y directos relacionados con el entretenimiento y el gaming. Acumula millones de seguidores, especialmente en TikTok, donde supera los 2,4 millones, y además también es presidenta de un club dentro de la Queens League. En La Velada del Año VI dará el salto al ring para enfrentarse a la mexicana Natalia MX.
Kidd Keo
Kidd Keo es uno de los raperos y artistas de trap más reconocidos del panorama urbano español, conocido por ser uno de los pioneros del género en España y por acumular millones de reproducciones en plataformas digitales. En Spotify supera los 4 millones de oyentes mensuales, consolidando una carrera con gran impacto en la escena del trap. En La Velada del Año VI se subirá al ring para enfrentarse al argentino Lit Killah.
Lit Killah
Lit Killah es un cantante y compositor argentino de música urbana que ha logrado un enorme éxito en Latinoamérica con temas de trap y pop urbano. El artista cuenta con una gran presencia en plataformas digitales, donde supera los 7 millones de oyentes mensuales en Spotify. En La Velada del Año VI participará para medirse a Kidd Keo en uno de los combates más llamativos entre artistas del evento organizado por Ibai Llanos.
Alondrissa
Alondrissa es una creadora de contenido mexicana que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus vídeos de entretenimiento, lifestyle y su presencia en plataformas como TikTok e Instagram. Con una comunidad cada vez mayor en internet, dará el salto al ring en La Velada del Año VI, donde se enfrentará a la también influencer Angie Velasco.
Angie Velasco
Angie Velasco es una influencer y creadora de contenido mexicana conocida por sus publicaciones en redes sociales y su creciente presencia en el mundo digital. Tras consolidar una importante comunidad de seguidores, participará en La Velada del Año VI para medirse a Alondrissa.
Víctor Melida
Víctor Melida, conocido en redes como ByViruzz, es un streamer y creador de contenido español muy conocido dentro de la comunidad de internet y uno de los participantes más habituales del boxeo entre creadores. Ya ha peleado en varias ediciones de La Velada del Año y también destaca por su afición al coleccionismo de cartas de Pokémon, llegando a comprar y vender algunas piezas por miles de euros. En esta edición volverá al ring para medirse a Gero Arias.
Gero Arias
Gero Arias es un creador de contenido argentino que se hizo viral en redes por su reto de realizar una dominada más cada día durante un año, un desafío que le dio gran visibilidad en internet. Tras ese salto a la fama ha centrado su carrera en el deporte y el boxeo, con el objetivo de competir profesionalmente e incluso aspirar a participar en los próximos Juegos Olímpicos. En La Velada del Año VI se enfrentará al español ByViruzz.
Rivers
Samantha Treviño Rivera, conocida como Rivers, es una de las streamers mexicanas más populares de internet, nacida en Monterrey en 1998. Con 3 millones de seguidores en Twitch, 2,7 millones en Instagram y casi 2 millones en YouTube, transmite videojuegos como Warzone, PUBG, Roblox y Among Us. Además, ganó relevancia al participar en la Kings League de Gerard Piqué, donde su equipo PIO FC venció a Porcinos FC, relacionado con Ibai Llanos y Ronaldinho. En La Velada del Año VI se subirá al ring para enfrentarse a Roro.
Roro
Rocío López Bueno, conocida como Roro, es una creadora de contenido española conocida por sus directos y publicaciones en redes sociales. Ha llamado la atención del público por sus vídeos preparando recetas de cocina para su pareja, lo que la ha hecho muy criticada en redes por el sector femenino. Participará en La Velada del Año VI para medirse a Rivers en uno de los combates femeninos más comentados del evento.
Marta Díaz
Marta Díaz es una influencer española conocida por su presencia en TikTok e Instagram, donde comparte contenido de lifestyle, entretenimiento y tendencias digitales. Con una comunidad de seguidores muy activa, se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más populares de España. En La Velada del Año VI se subirá al ring para enfrentarse a Tatiana Kaer.
Tatiana Kaer
Tatiana Kaer es una de las creadoras de contenido más destacadas del panorama español, con casi 20 millones de seguidores en redes como TikTok. Además, mantiene una relación sentimental con Héctor Fort, jugador del FC Barcelona actualmente cedido en el Elche CF. En La Velada del Año VI se medirá a Marta Díaz en un duelo que promete ser uno de los más comentados entre influencers del evento.
YosoyPlex
YosoyPlex es un streamer y creador de contenido español conocido por sus directos en Twitch y sus vídeos en YouTube, donde combina entretenimiento y humor para una comunidad muy activa. Mantiene una relación sentimental con la cantante Aitana, lo que también le ha dado visibilidad mediática.
Fernanfloo
Luis Fernando Flores, conocido como Fernanfloo, es un creador de contenido salvadoreño que lleva más de una década activo en YouTube, donde acumula más de 50 millones de suscriptores. Reconocido por su humor, sus retos virales y su enorme influencia en la comunidad hispanohablante de streaming, es una de las figuras más veteranas y populares de internet.
IlloJuan
IlloJuan es un creador de contenido y streamer español conocido por sus directos en Twitch y sus vídeos de entretenimiento y gaming en YouTube. Con millones de seguidores en redes, se ha consolidado como una de las caras más reconocidas del streaming en España, especialmente dentro de la comunidad de videojuegos.
Grefg
David Cánovas Martínez, conocido como Grefg, es un streamer y creador de contenido español con una de las comunidades más grandes de habla hispana, especialmente en Twitch y YouTube. Reconocido por su trayectoria en el mundo del gaming y los directos, es considerado una de las figuras más influyentes del streaming en España.