La Velada del Año VI: descubre quién se enfrenta en los combates más esperados

Víctor Melida

Víctor Melida, conocido en redes como ByViruzz, es un streamer y creador de contenido español muy conocido dentro de la comunidad de internet y uno de los participantes más habituales del boxeo entre creadores. Ya ha peleado en varias ediciones de La Velada del Año y también destaca por su afición al coleccionismo de cartas de Pokémon, llegando a comprar y vender algunas piezas por miles de euros. En esta edición volverá al ring para medirse a Gero Arias.