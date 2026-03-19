Alba Renai vuelve a Telecinco: ¿quién se esconde detrás de la criticada presentadora hecha con IA?

7 / 10

7. El fenómeno de la "Uncanny Valley" (Valle Inquietante)

Desde un punto de vista técnico, Alba Renai ha sido objeto de debate por el efecto Uncanny Valley. Este término describe la sensación de rechazo o incomodidad que sienten los humanos cuando un robot o avatar se parece demasiado a nosotros pero no llega a ser perfecto. Muchos espectadores han expresado en redes sociales que sus movimientos y su voz les resultan "perturbadores" o "artificiales", lo que genera una barrera de empatía que la cadena aún no ha logrado derribar del todo.