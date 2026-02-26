¿Quién es Teresa Seco, la explosiva nueva concursante de 'Supervivientes 2026'?
Teresa Seco da el salto definitivo de la pantalla del móvil a la televisión nacional tras confirmarse su fichaje para Supervivientes 2026. Conocida principalmente por ser una de las mejores amigas del "clan" de Lola Lolita y Sofía Surferss, esta creadora de contenido valenciana llega a Honduras con el objetivo de desprenderse de la etiqueta de "amiga de" y mostrar su propia identidad. Con un perfil que combina la sofisticación del mundo de la moda con un carácter fuerte y competitivo, Teresa se enfrenta al reto de cambiar el lujo y los eventos exclusivos por la supervivencia extrema en los Cayos Cochinos.
Vínculo con Lola Lolita
Su relación con las hermanas Moreno (Lola y Sofía) es uno de sus pilares públicos. Es habitual verlas compartir viajes, eventos de marcas de lujo y contenido diario en redes sociales, formando parte del círculo de confianza más íntimo de la "reina de TikTok" en España.
Perfil de Influencer
Se dedica profesionalmente a la creación de contenido enfocado en moda, lifestyle y belleza. Su estilo se caracteriza por la sencillez y la elegancia, lo que la ha llevado a colaborar con importantes firmas del sector antes de su incursión televisiva.
Una mujer con carácter
En sus vídeos de presentación y declaraciones previas, Teresa se define como una mujer con "mucho carácter" y altamente competitiva. Ella misma ha advertido que su personalidad podría generar roces en la convivencia, una cualidad que suele ser clave en el formato de Supervivientes.
Origen valenciano
Al igual que gran parte de su grupo de amigos, Teresa es de Valencia. En su ciudad natal no solo ha desarrollado su carrera como influencer, sino que también mantiene sus raíces familiares y profesionales.
Emprendedora
A diferencia de otros perfiles puramente digitales, Teresa ha diversificado su actividad. Según diversos registros, es una mujer emprendedora que incluso cuenta con su propia clínica en Valencia, lo que demuestra una faceta empresarial fuera de las cámaras.
Motivación personal
Su objetivo principal es el crecimiento personal y demostrarse a sí misma que es capaz de superar situaciones adversas lejos de las comodidades de su vida cotidiana. Ahora lo podrá poner a prueba en Honduras en una situación extrema.
Su primer gran proyecto televisivo
Aunque este es su primer gran reality de convivencia extrema, ya ha tenido contacto con el mundo de la televisión y el formato documental, habiendo aparecido de forma tangencial en proyectos relacionados con sus amigas, como el documental 'Dulceida al desnudo'.
Su relación con González Asensi
Su llegada a Honduras solo supone un refuerzo del perfil joven y digital del programa, sino que establece vínculos directos con figuras de la actualidad social. Íntima amiga de la reconocida creadora Lola Lolita, la valenciana también ha protagonizado titulares por su pasada relación sentimental con el futbolista Jorge González Asensi
Vínculo con la estética
Mantiene una estrecha relación con el sector del cuidado personal. En sus redes es habitual verla compartir sus rutinas de belleza y tratamientos en clínicas especializadas de Valencia y Madrid, siendo una prescriptora muy valorada en el sector de la dermocosmética.
Éxito en Tik Tok
Pertenece a la primera gran hornada de influencers de TikTok en España. Junto a Lola Lolita y Sofía Surferss, formó parte del grupo que profesionalizó la plataforma en el país, pasando de hacer bailes virales a acudir a las Semanas de la Moda internacionales.