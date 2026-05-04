Santiago Segura, Paz Vega o Pocholo: el explosivo casting del nuevo 'MasterChef Celebrity Legends'

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Santiago Segura

El cineasta regresa tras su paso por la tercera edición. Su baza principal es la inteligencia y el humor ácido, pero en esta ocasión llega tras el éxito masivo de Torrente Presidente, con una actitud mucho más disciplinada. Se espera que deje atrás las bromas constantes para centrarse en una técnica culinaria que ya apuntaba maneras. No hay nada que se le resista.