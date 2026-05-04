Santiago Segura, Paz Vega o Pocholo: el explosivo casting del nuevo 'MasterChef Celebrity Legends'
Para celebrar por todo lo alto el décimo aniversario de su versión con famosos, RTVE y Shine Iberia han puesto toda la carne en el asador con MasterChef Celebrity Legends. Este formato, concebido como un auténtico "All Stars", recupera a 15 de los rostros más icónicos que han pasado por las cocinas de La 1 a lo largo de esta década. La premisa es tan sencilla como explosiva: ofrecer una segunda oportunidad a aquellos aspirantes que, a pesar de no haberse alzado con el trofeo en su día, dejaron una huella imborrable en la audiencia, ya fuera por su talento culinario, su carisma o sus sonados encontronazos.
Santiago Segura
El cineasta regresa tras su paso por la tercera edición. Su baza principal es la inteligencia y el humor ácido, pero en esta ocasión llega tras el éxito masivo de Torrente Presidente, con una actitud mucho más disciplinada. Se espera que deje atrás las bromas constantes para centrarse en una técnica culinaria que ya apuntaba maneras. No hay nada que se le resista.
Anabel Alonso
Es la auténtica veterana del formato, habiendo participado en dos ediciones y ganado un especial navideño. Su rapidez mental y su capacidad para desquiciar (y divertir) al jurado la convierten en una rival temible que conoce todos los trucos de la producción.
Bibiana Fernández
La otra mitad de "Las Retales", junto a Anabel Alonso. Aunque fue la séptima expulsada en su edición, su regreso busca demostrar que ha seguido practicando. Su presencia garantiza elegancia, honestidad brutal y momentos televisivos de oro junto a su inseparable Anabel.
Florentino Fernández
Finalista de la quinta edición, Flo se quedó a las puertas de la gloria frente a Raquel Meroño. Vuelve con sed de revancha y con la lección aprendida: sabe que el humor es necesario para sobrevivir, pero que solo la excelencia en el emplatado le dará el triunfo que se le escapó.
Juanjo Ballesta
El actor de El Bola fue uno de los concursantes más queridos por su nobleza y energía arrolladora. Aunque empezó con poca base técnica, su capacidad de aprendizaje fue asombrosa. En Legends, su reto será canalizar ese "hiperactivismo" para no cometer errores básicos de ejecución.
Pocholo Martínez-Bordiú
Su paso por el programa fue, cuanto menos, inclasificable. Caótico, impredecible y genuino, Pocholo es el factor "X" de esta edición. Si logra dominar el caos y centrarse en el producto, puede ser la gran sorpresa del concurso.
David Bustamante
Uno de los finalistas más competitivos de la historia del programa. El cantante se toma la cocina como una disciplina profesional más. Su entrega es total, y tras haber rozado el trofeo en la sexta edición, llega con el objetivo claro de no volver a ser el segundo.
María Escoté
La diseñadora demostró en su día que la creatividad de las pasarelas se traslada perfectamente al plato. Fue semifinalista y destacó por presentaciones visualmente impecables. Es, sin duda, una de las rivales más fuertes a nivel técnico y artístico.
Mala Rodríguez
La concursante más reciente en la memoria del público. Su carácter fuerte y su forma directa de encarar los desafíos la convirtieron en una figura polarizante. Vuelve con ganas de resarcirse tras ser la 11ª expulsada de su temporada.
Edu Soto
Representa a las primeras hornadas del programa. Su fuerte es la creatividad y la improvisación, algo vital en las pruebas de "caja misteriosa". Es un perfil muy completo que combina carisma con una mano culinaria muy refinada.
Ruth Lorenzo
A pesar de ser una de las aspirantes más queridas, su expulsión prematura (tercera) fue un shock. Su regreso es uno de los más esperados por los fans, ya que se quedó con mucho potencial por demostrar. Es la viva imagen del espíritu de "segunda oportunidad".
Manuel Díaz ‘El Cordobés’
Un histórico de la primera edición. Su vuelta es un homenaje a los orígenes del programa. Aporta la veteranía de quien sabe lo que es enfrentarse a la presión, pero deberá actualizar sus conocimientos ante un jurado que ahora es mucho más exigente que hace diez años.
Juan Betancourt
El modelo aportó frescura y un toque internacional en la segunda edición. Aunque fue expulsado a mitad del concurso, ha seguido vinculado al mundo de la gastronomía y llega con una madurez que podría poner en aprietos a los favoritos.
Marina Rivers
Representante de la nueva generación de creadores de contenido y finalista reciente. Su frescura y su capacidad para conectar con el público joven son sus armas, pero en esta edición "Legends" tendrá que enfrentarse a "perros viejos" de la televisión que no se lo pondrán nada fácil.
Paz Vega
La actriz regresa como una de las grandes favoritas tras su impecable paso por la tercera edición. Su disciplina casi militar y su perfeccionismo la llevaron a una final épica, y en esta ocasión vuelve con una técnica aún más pulida, decidida a que la victoria no se le escape por la mínima.