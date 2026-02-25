Desgarrador testimonio de Belén Rueda sobre la muerte de su hija: "Podría haberse evitado"

La actriz Belén Rueda ha compartido una de sus reflexiones más profundas y dolorosas sobre el fallecimiento de su segunda hija, María, quien perdió la vida en 1997 con apenas once meses de edad a causa de una cardiopatía congénita severa. En una reciente entrevista concedida al Diario Montañés, la intérprete ha señalado que, gracias a los avances médicos actuales, el trágico desenlace de su pequeña podría haberse evitado mediante un diagnóstico temprano.

Según ha explicado Rueda, la medicina de finales de los años noventa no contaba con las herramientas de detección precoz que existen hoy en día, las cuales permiten identificar malformaciones cardíacas incluso durante el embarazo. "Yo hablo de hace 28 años y es posible que, con lo que tenía María entonces, podría haberse evitado y a lo mejor hoy seguiría viva", ha confesado la actriz, subrayando que la falta de información previa fue un factor determinante. En sus declaraciones, destaca que recibir el diagnóstico con antelación no mitiga el impacto emocional, pero sí permite una preparación logística y médica vital: "Así te preparas antes. Eso no significa que el golpe sea menor, pero la noticia siempre bloquea. Cuando nos lo dijeron a su padre y a mí, no podíamos respirar".

La protagonista de El orfanato ha recordado la sensación de desamparo que vivió junto a su entonces pareja, Daniel Écija, en un entorno hospitalario que hace casi tres décadas era mucho más rígido y carecía de redes de apoyo coordinadas. Esta experiencia fue la que la impulsó a colaborar activamente con la Fundación Menudos Corazones, buscando que otros padres no se sientan "perdidos" ni "sin saber a dónde dirigirse" tras recibir una noticia similar. Rueda insiste en que el diagnóstico precoz no solo es una herramienta clínica para realizar cirugías antes o inmediatamente después de nacer, sino también un derecho emocional para las familias.

A lo largo de su testimonio, la actriz también ha profundizado en lo "antinatural" de perder a un hijo, describiendo el proceso como una lucha constante contra la negación y la rabia. "Al principio es negación absoluta. Te levantas cada día con la sensación de que va a estar ahí, de que no puede ser verdad", ha relatado. A pesar del tiempo transcurrido, Belén Rueda mantiene presente el recuerdo de María, integrando ese dolor en su día a día y utilizándolo para concienciar sobre la importancia de la investigación médica y la salud pública.

La tragedia que sacudió la vida de Belén Rueda y Daniel Écija

La relación entre Belén Rueda y el productor Daniel Écija fue una de las uniones más sólidas y creativas del panorama audiovisual español durante casi quince años. Se conocieron a principios de la década de los 90, cuando ella comenzaba su andadura en televisión y él ya despuntaba como una figura clave en la industria. Juntos formaron un equipo que no solo dio frutos en lo personal, sino también en lo profesional, colaborando en éxitos históricos de la pequeña pantalla como Médico de familia o Los Serrano. Aunque la pareja contrajo matrimonio en 2003, decidieron emprender caminos separados apenas un año después, en 2004, manteniendo siempre una relación de profundo respeto y cordialidad por el bienestar de su familia.

Fruto de esta unión nacieron tres hijas, aunque la felicidad se vio empañada por la pérdida de la segunda, María. La primogénita de la pareja, Belén Écija, nació en 1994 y ha seguido los pasos artísticos de sus progenitores, consolidándose hoy como una prometedora actriz tras su paso por series como La valla o Madres. Amor y vida.

Tras el durísimo golpe que supuso el fallecimiento de la pequeña María en 1997, la pareja dio la bienvenida en 1999 a su tercera hija, Lucía, quien ha crecido alejada de los focos mediáticos. Para Belén Rueda, el nacimiento de sus hijas y el apoyo mutuo con Écija fueron el motor principal para transitar el duelo y reconstruir una cotidianidad que quedó marcada para siempre por la ausencia de su segunda hija.