Belén Rueda sobre rodar con niños: "Si tuvieran experiencia habría que encarcelar a los padres"

Belén Rueda es la reina indiscutible del cine de terror en España. Sin embargo, la popular actriz aclara durante su visita a esCine para presentar su última película, El Vestido, que "el hecho de que haya hecho muchas películas de terror no quiere decir que cuando lo vaya a hacer, para mí es un nuevo reto". Jacob Santana, el director, solo tiene palabras de agradecimiento hacia la actriz. Durante su visita a esRadio nos explica que "es muy complicado rodar terror, no está ella sola con la cámara, sino que hay un montón de gente y gritar ahí y tener esas emociones es muy complejo".

La trama de El Vestido sumerge al espectador en una atmósfera de terror psicológico donde la relación entre una madre y su hija es el eje central. Una mujer se muda con su hija adolescente a una nueva casa tras un divorcio muy complicado. En el nuevo hogar, que al principio parece idílico, pronto empiezan a pasar cosas paranormales que tienen que ver con secretos de sus antiguos habitantes. La madre achaca el extraño comportamiento de la hija a que sufre bullying en el colegio.

Belén Rueda en 'El vestido'.

Belén Rueda apunta cómo en El vestido "en la primera secuencia el público sabe algo que mi hija Carla y yo no sabemos, con lo cual yo creo que el público está diciendo, ‘por favor, salid de ahí’". La actriz nos cuenta además cómo se estudia los guiones de sus películas siendo la "memoria terrorífica" una de las claves.

"Muchas veces como actriz me dicen que les parece increíble todo ese texto que tenemos que memorizar. Yo realmente lo que tengo entrenado es la memoria emocional, cuando estoy estudiando me pongo bandas sonoras que te provocan emociones que luego ligas con ese texto. De esta forma, ¿cuál era la palabra que decía?, no es la palabra, es... ostras, me acuerdo que aquí tenía una sensación de pérdida tan grande que no podía ni hablar".

La casa de 'El vestido'.

¿Y por qué a Belén Rueda le gusta tanto el cine de terror? "El terror a nivel de interpretación es maravilloso porque te permite lo más bestia, o sea, el desgarro más brutal y te obliga muchas veces al silencio más brutal contándolo todo".

Rodar con niños

Finalmente, los invitados reflexionan sobre la disciplina de la joven actriz Vera Centenera, de tan solo diez años, cuya profesionalidad en el set fue vital para el proyecto. Jacob Santana asegura que "Vera es una niña inteligentísima, dulcísima, con una sensibilidad y con una entrega... la verdad es que ha sido una delicia trabajar con ella". De hecho, augura que será "una gran promesa".

Belén Rueda añade al respecto que "es peligroso el tema de los peques, porque ella tiene diez años, entonces dices, no tiene experiencia, y yo lo digo de broma, pero si tuviera experiencia habría que meter en la cárcel a los padres. Quiero decir que con diez años es normal que tampoco tenga experiencia".

Vera Centenera en 'El vestido'.

La actriz cuenta además cómo que los niños entiendan lo que están haciendo es fundamental, y así podrán divertirse. "Luego están las indicaciones del director que no son como nosotros estamos aquí ahora tan tranquilitos". De hecho, en un rodaje "los niños, y es normal, cuando ya llevan X horas están cansados. Y Vera estaba siempre atenta y nunca dijo, estoy cansada".

La película huye de los sustos fáciles basados en subidas repentinas de volumen, apostando en su lugar por una iluminación de claroscuros y movimientos de cámara que generan una ansiedad constante. Belén rememora secuencias específicas, como las grabadas en un colegio del centro de Madrid o las escenas con un coche antiguo, que refuerzan esa iconografía atemporal que remite a clásicos como Psicosis.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.