El secuestro de la estrella del Barcelona que conmocionó a España

Era el año 1981, Quini, jugador del FC Barcelona,​​​​​ es el máximo goleador de la Liga y todo el mundo lo adora. Mientras tanto en Zaragoza, tres mecánicos desempleados y con problemas económicos deciden secuestrar al adorado jugador. Esta es la historia real en la que se inspira Por cien millones, la miniserie original de Movistar Plus+ de 3 episodios que llegará a la plataforma el 26 de marzo, cuando se cumplen 45 años del suceso.

Por cien millones es la historia de uno de los secuestros mediáticos más famosos de la historia de España, el del delantero centro del FC Barcelona, Enrique Castro ‘Quini’. La mujer del jugador denunció su desaparición tras el partido en el Camp Nou en el que el Barça goleó al Hércules 6-0, con dos goles de Quini.

Creada y dirigida por Nacho García Velilla, creador de series como 7 vidas, la serie cuenta con un reparto encabezado por Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara en el papel de los secuestradores.

Nacho García Velilla con Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara durante el rodaje.

El secuestro de Quini conmocionó a una España que todavía se estaba reponiendo del 23-F, y que un par de meses después asistiría al asalto del Banco Central de Barcelona. La España de 1981 era la del 15% de paro en la que Alfonso, Raúl y Salva, los secuestradores, decidieron tomar el camino de en medio. El director cuenta cómo eligieron a su víctima hojeando revistas del corazón: folclóricas, toreros… hasta que dieron con el jugador, una buena persona.

Tras veinticuatro días en un zulo en un taller mecánico en un barrio de Zaragoza, Quini fue liberado. Cuando el jugador llegó a la comisaría barcelonesa de Via Laietana en las puertas le esperaba una multitud cantando Asturias patria querida. Nacho García Velilla ha contado con la colaboración de los hijos del futbolista.

Vuelve el mítico He-Man

Los 80 fueron una gran época y, una de las cosas que marcó a muchos jóvenes fue sin duda Master del Universo, la popular línea de juguetes de Mattel consiguió convertirse en todo un fenómeno de la época, tanto por sus juguetes como por la serie animada o la película que se estrenó en 1987.

Ahora 39 años después Master del Universo regresa a la gran pantalla con una nueva película en acción real que dirige Travis Knight. Se estrena el 5 de junio y está protagonizada por Nicholas Galitzine, que será el encargado de empuñar la espada del mítico He-Man, junto a Jared Leto que se pondrá en la no-piel de Skeletor.

'Master del Universo'.

Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder guía al príncipe Adam de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar ha quedado destrozado bajo el malvado dominio de Skeletor. Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.

Serie sobre Marta del Castillo

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además en las Noticias Flash de esCine el inicio del rodaje de una miniserie de Netflix inspirada en el caso de Marta del Castillo, que cuenta con el apoyo de la familia, y el de Caza Mayor, lo nuevo de Daniel Sánchez Arévalo.

Pincha el audio para descubrir todos los detalles de estos proyectos además de la tercera película de los Minions; la película Caminando con el Diablo, donde Tamar Novas y Marina Salas pierden a su único hijo; Atrapando a un monstruo, donde una niña de 10 años está convencida de que el monstruo que vive debajo de su cama ha matado a sus padres; y el documental Elon Musk al descubierto sobre las cloacas del imperio Musk y los fallos del coche autónomo.