Eugenia Silva y Alfonso de Borbón se separan después de 13 años y una segunda oportunidad

Inesperada noticia la que ¡Hola! lleva este miércoles a su portada: Eugenia Silva y Alfonso de Borbón están haciendo vidas separadas después de 13 años de discreta y sólida relación, y 2 hijos en común. Alfonso, su hijo mayor, está a punto de cumplir 12 años y Jerónimo cumplirá 9 en junio.

La pareja, que vivió un mediático noviazgo entre 2007 y 2009, y que después de cuatro años separados decidió dar una segunda oportunidad a su historia de amor, nunca pasó por el altar, ya que como confesaba la modelo "estamos muy bien así". "Para mí, con dos hijos me considero más que casada con Alfonso. Es un hombre maravilloso que me da mucha calma. He tenido mucha suerte de que el destino quisiera que volviéramos a estar juntos y hayamos podido formar una familia juntos", reconoció en una entrevista con la citada publicación hace varios años.

No ha podido ser y, después de una temporada arrastrando una crisis que no han sido capaces de superar, el hijo del primo del Rey Juan Carlos, Alfonso de Borbón y Escasany ha abandonado el domicilio familiar en el centro de Madrid en el que hasta ahora residía con la top model, y se habría instalado en otra vivienda a poca distancia de allí.

Un duro revés personal para Eugenia que se suma a los problemas de salud que ha sufrido en los últimos meses. Una artrosis severa de cadera la obligó a pasar por quirófano para implantarle una prótesis de titanio. Inmersa en su recuperación y retomando poco a poco sus compromisos profesionales, la modelo y Alfonso han decidido tomarse un descanso en su relación, y solo el tiempo marcará si se trata de una ruptura definitiva o de un nuevo paréntesis en una de las historias de amor más sólidas del panorama nacional.