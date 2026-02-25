Pepe Viyuela defiende al régimen comunista cubano en su peor crisis: "Exponente clarísimo de los derechos humanos"

En un vídeo difundido por el medio CubaInformación, el actor Pepe Viyuela mostró su apoyo al régimen comunista cubano con un mensaje dirgido a su pueblo, que atraviesa una de sus peores crisis socioeconómicas en décadas. "Estoy aquí para algo que me parece de justicia: sencillamente manifestar claramente mi apoyo al pueblo cubano, un pueblo que está siendo injustamente machacado por este bloqueo brutal, asesino y criminal de Estados Unidos", comienza en las imágenes publicadas en la red social X.

"Un pueblo tiene derecho a elegir su destino y la intromisión extranjera siempre nos ha llevado a resultados catastróficos. Cuba, a lo largo de su historia y de estas últimas décadas, ha sido un exponente clarísimo de la defensa de la sanidad universal y de los derechos sanitarios y de los derechos humanos, evidentemente", dice sobre el régimen comunista que tiene a su población sufriendo por la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos.

🇪🇸🇨🇺‼️ | El actor español Pepe Viyuela elogió al régimen cubano en sanidad y derechos humanos y culpó a Estados Unidos por la crisis, en un video difundido por Cubainformación (propaganda comunista). Sus palabras generan fuerte decepción entre muchos cubanos que lo admiraban por… pic.twitter.com/IyieXS9KdH — UHN Plus (@UHN_Plus) February 24, 2026

"Que si ahora mismo está fracasando en este objetivo es precisamente por el bloqueo, por la falta de medios, por la falta de recursos, no porque el personal de allí no haya estado suficientemente formado, sino porque se ha prohibido la llegada de insumos y de todo aquello que puede permitir que la sanidad funcione, aparte de por la voluntad de los propios sanitarios", continúa.

"Yo lo que exigiría o lo que intentaría exigir desde esta humilde posición de ciudadano es que este bloqueo terminara, que no se castigara al pueblo cubano por unos intereses evidentemente espurios y internacionales y que se respetara sobre todo este derecho a la salud que han sabido defender durante todas estas décadas", sentencia.