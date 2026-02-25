Díaz-Canel se parapeta tras la "brújula ética" de Raúl Castro: doble ración de ideología en tiempos de hambre

"Lucharemos, pelearemos, resistiremos, transformaremos y, sobre todas las adversidades y amenazas imperiales, nos creceremos y venceremos", ha afirmado este martes el dictador Miguel Díaz-Canel arrancando el único aplauso que sonó durante su discurso por el 50 aniversario de la creación del Poder Popular en Cuba, que dio estructura al Estado tras la proclamación de la Constitución de 1976.

Una intervención triunfalista que contrasta con la realidad de una isla decadente y sumida en la miseria. Mientras Díaz-Canel pronunciaba discurso, fuera del Capitolio nacional de La Habana continuaban los apagones, las calles llenas de basura, los estantes de las tiendas vacíos, las gasolineras sin combustibles y los edificios cayéndose a pedazos.

En la Audiencia Pública Parlamentaria por los 50 años del Poder Popular en #Cuba, hicimos un llamado a revitalizar la participación, a defender la soberanía y a mantener viva la esperanza en un mañana mejor. Les comparto el discurso:https://t.co/x3kcE0dbUW — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 25, 2026

El dictador ha reconocido "errores e insuficiencias" en el Gobierno, pero ha subrayado el peso de las sanciones estadounidenses, de las que ha hablado un "criminal bloqueo recrudecido", destacando "una genocida orden ejecutiva que pretende privar de importantes suministros energéticos vitales al país", en alusión a la firmada el 29 de enero por Donald Trump.

La orden preveía imponer aranceles a aquellos países que suministraran petróleo a Cuba, aunque esta parte ha quedado anulada por decisión del Tribunal Supremo. En cualquier caso, Estados Unidos mantiene la "emergencia nacional" y no permitirá los envíos de crudo al régimen comunista, con el que estaría negociando la transición a la democracia.

Pero a Díaz-Canel, al que han mantenido al margen de las conversaciones, sólo le queda aferrarse a la interminable revolución cubana. En ese contexto se entiende que se realizara una nueva presentación de las "Obras escogidas" de Raúl Castro, que ya fueron presentadas el 3 de octubre de 2025 en el Memorial José Martí, cuando no hay un relanzamiento editorial.

El legado de Raúl, como guía

El acto se ha celebrado este mismo martes en el Palacio de la Revolución sin la presencia del protagonista. El predecesor de Díaz-Canel, Raúl Castro, no acudió. No ha trascendido si no fue invitado o declinó la invitación, dada la situación. Por un lado, las negociaciones con la Administración Trump (se dice que con personas de su entorno) y las acusaciones de asesinato (por ordenar el derribo de dos avionetas de una ONG ocasionando la muerte de cuatro personas hace justo 30 años).

🇨🇺| "Aprovechen, estudien…", fue la invitación que hizo el Presidente @DiazCanelB a los jóvenes que habían vivido, en el Salón Portocarrero del Palacio de la Revolución, la presentación de las Obras Escogidas del General de Ejército, Raúl Castro Ruz. 📎| https://t.co/xpuMNtRhVC pic.twitter.com/BqYbKx9U2V — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) February 24, 2026

En cualquier caso, esta pantomima se realizó en "un día histórico" —el 24 de febrero— por el "aniversario del reinicio de las guerras de independencia". No fue otra cosa que un acto de carácter político para dar otra ración de carga ideológica al pueblo cubano, que no tiene qué llevarse a la boca. Se presentó como un "regalo para Cuba y todos los revolucionarios", en palabras del historiador Elier Ramírez. "Una brújula ética y arsenal de ideas para el momento complejo que vivimos", añadió.

"Una manera de entender de modo nuevo cómo es liderazgo de Raúl, diferente al de Fidel pero totalmente continuador", destacó el intelectual Abel Prieto. "Estas páginas nos permiten acercarnos a la personalidad de Raúl, a su estatura como líder, a sus dotes de organizador, a su sensibilidad humana, a su incansable vocación como educador", añadió durante su intervención. "¡Libros y no bombas!", sentenció.