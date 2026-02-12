EEUU tendría ya a una 'Delcy Rodríguez' para Cuba

"La situación no es sostenible", ha aseverado el Jefe de Misión de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana —Mike Hammer— durante una entrevista concedida a Telemundo en la que ha hablado largo y tendido sobre las conversaciones que la administración Trump estaría manteniendo con el régimen comunista para intentar alcanzar un acuerdo que permita devolver la libertad al pueblo cubano.

La caída de la dictadura caribeña parece un hecho. Pero hay muchas preguntas sobre la mesa: ¿Quién liderará la transición dentro de Cuba? ¿Cómo se llegará a ese proceso? ¿Qué pasará con la cúpula castrista? El diplomático estadounidense ha contado hasta donde ha podido. Pero, como dice el refrán, "a buen entendedor, pocas palabras bastan". Y, por lo que ha dicho, el régimen castrista ya está en el tiempo de descuento.

Aunque no quiere hablar de plazos ni —afirma— puede entrar en los detalles sobre cómo se producirá, Hammer sí vaticina que se producirá en 2026. "La revolución ha fracasado", asevera. Lo saben hasta los cubanos de a pie, que le invitan "a tomar un cafecito, cuando hay electricidad". "Hay conversaciones con algunos muy altos dentro del régimen", ha recordado, "y va a haber un cambio". "No pienso, lo sé", ha sentenciado.

Díaz-Canel, ¿al margen de las negociaciones?

"Otros no estarán enterados", ha añadido con cierta sorna en clara alusión a los miembros del Gobierno cubano que han estado negando la existencia de una negociación. Entre ellos el dictador Miguel Díaz-Canel, aunque ha ido reculando con el paso de los días. "Hay algunos que salen y dicen que no hay nada, y a los dos días que 'bueno, algo'. Eso se tiene que hacer en la manera que lo estamos haciendo. Y el ejemplo es Venezuela", ha asegurado. "¿Cómo salió Delcy Rodríguez y cómo se están moviendo las cosas? Pues vamos a ver".

El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba no ha querido entrar en quién hará el papel que está realizando la presidenta encargada de Venezuela en el proceso de transición hacia la democracia que ha de tener lugar en la isla caribeña, pero ha dado a entender que ya tienen a esa persona y también ha dado algunas pistas del círculo al que pertenece. "Cualquiera dentro de la cúpula que ve que sus hijos y nietos ya no quieren estar en Cuba porque la situación es tan miserable... Que se van a estudiar al extranjero, que se van a vivir la buena vida a otros países... Sabe que esto ya se está acabando".

Just In ‼️ @Telemundo acaba de entrevistar en Miami al embajador de USA en Cuba Mike Hammer y le pregunta:

Quién es el/la Delcy Rodríguez cubano/a 🧐❔❔❔ pic.twitter.com/eTzz9jVr1O — GCNet (@grecanet) February 10, 2026

Hammer reconoce que para esa transición es necesario contar con algunas personas del régimen para que el proceso sea pacífico y no poner en peligro al pueblo cubano. "Esto es una dictadura, controlan la isla con un puño duro", ha destacado. "Si alguien sale a la calle (protesta), como salieron el 11 de julio de 2021, le encarcelan". Pero lo importante es que "hay una visión de cómo esto se va a realizar, y de cómo se va a dar la oportunidad al pueblo a levantarse. Muchos por sí solos y otros con el apoyo de la administración Trump, y de los cubanos en el exilio, e imagino que de otros países".

Es momento de acelerar

"Todo tiene su ritmo. En la diplomacia, hay que tener paciencia. Pero también hay que intentar acelerar las cosas. Y ahora estamos en el proceso de intentar acelerarlas", ha afirmado Hammer. "Las medidas que estamos tomando son para negarle recursos a una máquina represiva del Estado".

"Nosotros estamos muy preocupados por el pueblo cubano. No queremos que sufra, no queremos que pase hambre", ha señalado. La administración Trump no está dispuesta a que pase lo mismo que con el mal llamado "periodo especial" de los años 90, al que la dictadura sobrevivió a pesar del sufrimiento que padeció su gente por la carestía de alimentos y otros productos de primera necesidad.

La diferencia la marcará el petróleo, ha explicado. En aquella ocasión, Hugo Chávez salvó al castrismo con los envíos de crudo venezolano que se han mantenido durante dos décadas. Por eso ahora, con la caída de Nicolás Maduro, saben que es imprescindible presionar por ahí. Sin combustibles "el régimen no puede sostenerse", ha insistido.

"Ya hemos visto que México parece que se está echando atrás, los rusos están metidos en Ucrania y ya no.... Los tiempos son diferentes", ha argumentado Hammer. "Esta revolución se ha alimentado de ayuda externa. La Unión Soviética, primero. Venezuela, después. Pero, ¿ahora quién?"

La posición de la élite

"La economía la han destrozado", ha afirmado. Y lo han hecho hasta un punto que incluso afecta a las élites del régimen comunista. "Las ganancias que sacaban los militares a través de GAESA con el turismo, ya no existen", ha explicado Hammer. Cabe recordar que ha cerrado el 2025 con la peor cifra de visitantes anuales desde 2002 —obviando el periodo de restricciones por la pandemia—.

Y la situación cada vez es peor. En los últimos días, muchas compañías aéreas han suspendido o reducido el número de vuelos a la isla ante la imposibilidad de repostar combustible en territorio cubano. Esa élite, recuerda Hammer, ya tampoco cuenta con "las ganancias que sacaban del petróleo venezolano que revendían".

"Han visto que el proyecto ha llegado a su fin", por lo que espera que "hagan una decisión astuta" y "encontremos una salida pacífica". "El cubano de a pie lo está pidiendo", ha afirmado, "esto es lo increíble que está haciendo la administración Trump". "Nunca ha habido un enfoque para Latinoamérica y el Caribe como lo hay ahora", ha destacado.