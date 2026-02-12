El congresista Díaz-Balart apuesta su casa a que la dictadura cubana "no sobrevivirá a la presidencia de Trump"

No es la primera vez que el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart lo hace. Y eso que, asegura, no es jugador. El republicano se apostó su casa en el mismo espacio, el programa ‘La Resistencia’ de América Radio, poco antes de la captura de Nicolás Maduro a manos de los Delta Force el 3 de enero de 2026. Entonces aseguró que al sátrapa venezolano no le quedaba mucho tiempo. No se equivocó.

De ahí la importancia de que Díaz-Balart, hijo de emigrantes cubanos, afirme con tanta contundencia que "el futuro que viene para Cuba es una Cuba libre y será con el presidente Trump". Lo ha hecho hasta el punto de apostar su propia casa. Aunque asegura que no se la jugaría a lo loco. "La razón por la que estamos tan positivos es que sabemos de lo que se está hablando", ha indicado.

El congresista, que representa a Florida en la Cámara de Representantes, ocupa otros cargos de relevancia —ostenta la vicepresidencia en el Comité de Asignaciones, la presidencia del Subcomité de Seguridad Nacional y es miembro del Subcomité de Defensa— que le permiten estar al tanto de las negociaciones con el régimen caribeño y por ende, convencido de lo que pasará: "no sobrevivirá a la presidencia de Trump".

El desarrollo de las negociaciones

Díaz-Balart ha querido dejar claro que se puede llamar negociaciones pero "no habrá concesiones". Donald Trump "está comprometido a no aceptar a este régimen en La Habana". "Estamos viendo lo que está haciendo, la presión que está aplicando", ha argumentado. "Y viene aún mucha más presión". "Esta tiranía no va a sobrevivir a este presidente". Una idea que el congresista ha repetido en varias ocasiones, también en su perfil de X.

Lo dije durante el primer mandato del presidente Trump, y lo reitero hoy: estoy convencido de que las dictaduras antiestadounidenses en Cuba, Venezuela y Nicaragua no sobrevivirán a otro período de liderazgo firme y decisivo de Estados Unidos bajo el presidente Trump. El régimen… https://t.co/ViYf1MS5PA — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) February 11, 2026

"Cuando el presidente Trump hizo lo que hizo con Maduro, él se conectó directamente con él", ha explicado. "Lo puedo repetir porque él lo ha dicho, le dijo: 'Mira, tienes pocas opciones. Si tú te quieres ir, yo te ayudo. Pero no vas a estar ahí ya'. Pero Maduro no lo creyó", ha afirmado. "Ahora hay conversaciones con La Habana, como ha dicho el mismo presidente Trump", ha recordado. Pero la tiranía cubana tiene pocas opciones.

"El presidente Trump no va a aceptar este cáncer a 90 millas de los Estados Unidos", ha insistido. Tienes dos alternativas: "buscar un lugar rápido para irse" o "no sobrevivir". "No hay negociaciones para mantener el régimen", ha recalcado. El único futuro posible para Cuba "es una transición hacia la democracia y hacia la libertad, absoluta y total del pueblo cubano". Y seguirán presionando hasta conseguirlo.

Quieren que caiga Raúl Castro

Según ha anunciado Díaz-Balart su equipo está trabajando en la redacción de una solicitud formal para que el exdictador Raúl Castro sea encausado por asesinato. La presentará ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con otros dos congresistas estadounidenses de origen cubano, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez.

Le quieren procesar como responsable, el 24 de febrero de 1996, del derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate que intentaban auxiliar a unos balseros que huían del régimen comunista con sus embarcaciones rudimentarias cruzando el Estrecho de Florida. El resultado de esta acción fue la muerte de cuatro personas, tres norteamericanos y un cubano.

Asegura que hay elementos suficientes para sustentar la acusación "por el asesinato de estos cuatro individuos, tres norteamericanos, gente de EEUU a sangre fría". El congresista ha recordado que el propio Castro reconoció públicamente que "dio la orden" para que los misiles atacaran a las aeronaves de la ONG que realizaba misiones humanitarias en la zona.