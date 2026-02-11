El exdictador cubano Raúl Castro podría ser procesado por asesinato en EEUU

Los congresistas estadounidenses de origen cubano María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Mario Díaz-Balart van a solicitar formalmente que el exdictador cubano Raúl Castro sea procesado por ordenar el 24 de febrero de 1996 el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que intentaban auxiliar a los balseros que huían del régimen comunista con sus embarcaciones rudimentarias cruzando el Estrecho de Florida, ocasionando la muerte de cuatro personas.

Lo ha anunciado Díaz-Balart durante una entrevista en el programa "La Resistencia" de América Radio en la que este miembro de la Cámara de Representantes por Florida ha asegurado que existen elementos suficientes para sustentar la acusación "por el asesinato de estos cuatro individuos, tres norteamericanos, gente de EEUU a sangre fría". Las víctimas mortales del ataque fueron los estadounidenses Mario Manuel de la Peña —de 24 años, Carlos Costa, —de 29— y Armando Alejandre —de 45—, así como el cubano Pablo Morales —de 29 años—.

Congresista Mario Díaz-Balart en "La Resistencia" América Radio 1260 AM:

🚨Pediremos el encausamiento de Raúl Castro por asesinato de miembros de Hnos. al Rescate.

"Hay muchas evidencias de que Raúl Castro personalmente mandó derribar esas avionetas, donde fueron asesinados cuatro individuos", ha afirmado, "y el cargo de asesinato nunca se vence". Entre otras cosas, el congresista ha recordado que el propio Castro reconoció públicamente que "dio la orden" para que los misiles atacaran a las aeronaves de la ONG que realizaba misiones humanitarias en la zona. "Lo que es evidente es que la presión se está aumentando y se va a seguir aumentando", ha vaticinado. "El futuro que viene para Cuba es una Cuba libre y será con el presidente Trump".

¿Y las negociaciones con el régimen?

Sobre el estado de las conversaciones que EEUU estaría manteniendo con el régimen cubano, Díaz-Balart ha querido dejar claro que Donald Trump "está comprometido a no aceptar a este régimen en La Habana". "Estamos viendo lo que está haciendo, la presión que está aplicando", ha dicho. "Y viene aún mucha más presión", ha advertido.

"Esta tiranía no va a sobrevivir a este presidente", así de tajante ha sido Díaz-Balart. "Cuando el presidente Trump hizo lo que hizo con Maduro, él se conectó directamente con él", ha explicado. "Lo puedo repetir porque él lo ha dicho, le dijo: 'Mira, tienes pocas opciones. Si tú te quieres ir, yo te ayudo. Pero no vas a estar ahí ya'. Pero Maduro no lo creyó", ha afirmado.

"Ahora hay conversaciones con La Habana, como ha dicho el mismo presidente Trump. Y la razón por la que estamos tan positivos es que sabemos de lo que se está hablando", ha indicado. "No va a aceptar este cáncer a 90 millas de los Estados Unidos", ha insistido. Sus opciones: "buscar un lugar rápido para irse" o bien "no sobrevivir a esta administración".

"No hay negociaciones para mantener el régimen", ha asegurado. Esa no se contempla como un escenario posible. "La única alternativa, el único futuro para Cuba con este presidente (Trump) es una transición hacia la democracia y hacia la libertad, absoluta y total del pueblo cubano". "Este es el momento y este es el presidente que lo va a lograr", ha sentenciado.