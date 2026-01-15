La misteriosa desaparición del exdictador cubano Raúl Castro tras la captura de Maduro

"Los comunistas, ¿dónde están?", como dice el nuevo himno viral de los demócratas venezolanos —creado por Miguel Alejandro, @KilometroInternacional en redes—. El silencio de Raúl Castro tras la captura de Nicolás Maduro —el pasado 3 de enero— está alimentando todo tipo de teorías, respecto a su salud y al vacío de poder en el régimen cubano.

La operación lanzada por Donald Trump en Venezuela para arrestar al sátrapa bolivariano era la oportunidad perfecta para arremeter contra Estados Unidos y el imperialismo, por parte del último líder vivo de la generación de la revolución cubana. Sin embargo, Raúl Castro —de 94 años— no ha pronunciado ni una sola palabra.

Ni siquiera ha aparecido para homenajear a los caídos durante la captura de Maduro. Se esperaba que al menos estuviera en la firma del libro de condolencias abierto en honor de "los héroes y mártires de ambos países (Cuba y Venezuela) que ofrendaron sus vidas durante la agresión militar de Estados Unidos al hermano pueblo", en palabras de la televisión estatal cubana. Buena parte de los fallecidos eran nacionales, aunque la dictadura solo reconoce 32.

Asistentes a la firma del libro de condolencias por los caídos en Venezuela.

Al acto asistieron las principales figuras del régimen: Miguel Díaz-Canel, presidente de la república; Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC; y el embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro.

Castro no estuvo y tampoco tuvo la deferencia de encargar que alguien leyera un mensaje en su nombre. La ausencia fue absoluta. Algo que resulta significativo teniendo en cuenta que sigue manteniendo su escaño en la Asamblea Nacional y ostentando el título honorífico de General del Ejército, y que se esperaba su reacción como heredero del liderazgo de la revolución cubana impulsada por su hermano Fidel.

¿Se acerca la caída de Díaz-Canel?

De hecho, no es ningún secreto que —aunque en 2018 cedió la presidencia del país y su cargo en el PCC a Miguel Díaz-Canel— el exdictador ha seguido moviendo los hilos en la sombra durante muchos años. Desde que Fidel llegó al poder, Cuba es de los Castro y sus esbirros. Han actuado durante décadas como si la isla fuese su cortijo; y los cubanos, sus lacayos.

Medios locales apuntan a que se ha producido un distanciamiento entre Castro y Miguel Díaz-Canel, a pesar de que —obviamente— el actual presidente de Cuba fue elegido por el histórico líder comunista. Ante las señales de flaqueza de su sucesor, que recientemente ha reconocido que hay que revisar algunas cosas que no funcionan bien en la isla, Raúl y sus secuaces ya estarían preparando su relevo.

Últimas apariciones públicas de Castro

La última vez que se vio a Raúl Castro fue el 19 de diciembre de 2025, durante la última sesión del sexto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana.

El 2 de diciembre: estuvo en el aniversario del desembarco del yate Granma, hecho clave para la revolución cubana, en 1956. En la actualidad se celebra el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El 4 de octubre: asistió al 60 cumpleaños de la creación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la fundación del periódico del régimen Granma.

Fue su reaparición desde que, el 26 de julio, participara en el acto central de la conmemoración del asalto al cuartel Moncada en Ciego de Ávila —liderado por Fidel— el 26 de julio de 1953.

En esos meses, se especuló sobre el posible empeoramiento del estado físico del líder comunista. Tanto es así que se rumoreó que podía haber fallecido.