La dictadura de Miguel Díaz-Canel podría estar ocultando deliberadamente el número real de fallecidos entre los cubanos que formaban parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro cuando fue capturado por Estados Unidos para no evidenciar el estrepitoso fracaso de los 'Avispas negras', como se conoce a la unidad de élite castrista que el pasado 3 de enero fue aniquilada por el grupo de los Delta Force que Donald Trump envió para arrestar al presidente venezolano en apenas 8 minutos.

Dos días más tarde, La Habana no tuvo más remedio que admitir la muerte de 32 militares cubanos que protegían al líder bolivariano durante la operación relámpago desarrollada por Estados Unidos, que Díaz-Canel tachó de "acto terrorista", dejando patente que la seguridad personal de Nicolás Maduro estaba en manos del régimen castrista —y, por ende, la injerencia de Cuba en Venezuela— pese a los intentos de la dictadura por aparentar que la presencia de sus tropas en el país andino no era más que una mera colaboración "a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano".

Ya el 6 de enero, ante la inquietud generada en redes sociales por la filtración de los nombres de algunos de los fallecidos, el régimen comunista decidió hacer pública la identidad de "los 32 héroes cubanos que cayeron combatiendo fieramente en defensa de la soberanía de la hermana Venezuela". Así lo comunicó el propio Díaz-Canel a través de Facebook. En el post, dividía las víctimas en dos grupos de "combatientes": los del Ministerio del Interior y los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Un ejercicio de aparente transparencia que poco tendría que ver con la realidad.

Según apuntan fuentes de la disidencia cubana consultadas por Libertad Digital, el número de cubanos fallecidos en Venezuela sería de al menos el doble de los confirmados por la dictadura. Se trataría de los "32 que estaban durmiendo en el cobertizo del Batallón Ayala, carbonizado por un misil" y otros "32 que estaban de guardia en el búnker de Maduro y fueron eliminados por disparos de los Delta Force", detalla una de ellas. De ser cierta esta información, estaríamos hablando de 64 militares cubanos muertos en total.

Esta cifra se acerca más a la ofrecida por el colombiano Gustavo Petro —que habló de la muerte de "85 ciudadanos cubanos"— y encaja a la perfección con la actualización de 100 víctimas en total que ha ofrecido Venezuela en las últimas horas. En la misma línea ha informado el periodista de investigación venezolano Casto Ocando, quien —citando fuentes de la Inteligencia estadounidense— señala que el contingente enviado por la dictadura castrista a Venezuela rondaría los 250 militares y que las bajas entre los cubanos que escoltaban a Maduro superarían las 60.

"El régimen de La Habana, que presumía de la infalibilidad de los 'Avispas negras', nunca va a admitir una catastrófica pérdida de estas dimensiones", advierte Ocando. El periodista venezolano también afirma que "tras neutralizar enteramente a la custodia cubana que en ese momento de la madrugada protegía a Maduro, varios de los sobrevivientes fueron arrestados y —según mis fuentes de Inteligencia— también fueron extraídos al miniportaviones" junto con Maduro y podrían "suministrar información crucial sobre los métodos, las ubicaciones y estrategias cubanas para mantener en pie lo que queda la estructura dictatorial".

¿Por qué mataron a los cubanos?

Ocando explica que los agentes especiales enviados por Trump se vieron obligados a matar a los cubanos que formaban parte del anillo de seguridad del sátrapa venezolano porque "existía el temor de que ejecutaran la orden que habían recibido desde La Habana de no permitir que Maduro fuera capturado con vida".

Así se lo habría transmitido al periodista una "fuente diplomática de alto nivel en Washington" que le habría confirmado que la CIA tenía constancia de que existía dicha "orden de matarlo antes porque Maduro tiene todos los secretos de lo que Cuba ha hecho y sigue haciendo, no solo en Venezuela sino en muchos países".