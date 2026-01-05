La Habana admite la muerte de 32 militares de élite cubanos que protegían al dictador Maduro

El régimen castrista ha tenido que reconocer lo que durante años fue un secreto a voces: la presencia activa de tropas de élite cubanas protegiendo al dictador Nicolás Maduro. Tras la operación relámpago de Estados Unidos en Venezuela el pasado sábado, que culminó con la captura y extracción de Maduro hacia Nueva York, la dictadura cubana ha confirmado la muerte de 32 militares de la isla en combate contra las fuerzas estadounidenses.

A través de sus redes sociales, el sucesor de los Castro, Miguel Díaz-Canel, admitió que entre los fallecidos se encuentran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y de los servicios de Inteligencia. Aunque el régimen intentó disfrazar la presencia de sus tropas como una "colaboración a solicitud de órganos homólogos", los hechos confirman las tesis de los analistas internacionales: la seguridad personal de Maduro estaba en manos de La Habana.

Díaz-Canel, visiblemente afectado por el desmoronamiento de su principal aliado energético, calificó la operación de EEUU como un "acto de terrorismo" y llamó a sus bajas "bravos combatientes" frente al "uniforme imperial". Como respuesta, el régimen ha decretado dos días de luto oficial a partir de este lunes, suspendiendo actos públicos en una isla que ya vive sumida en una parálisis económica casi total.

"Fieles a sus responsabilidades en materia de seguridad y defensa, nuestros compatriotas cumplieron su deber con dignidad y heroísmo y cayeron tras una feroz resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos de las instalaciones", señala el comunicado oficial.

Trump confirma la "limpieza"

Desde Washington, el presidente Donald Trump no dejó lugar a dudas sobre la magnitud del enfrentamiento. Poco antes del comunicado de La Habana, Trump subrayó que en la operación para capturar a Maduro cayeron "muchos cubanos" que ejercían como su guardia pretoriana. La intervención, que ya ha trasladado a Maduro y a su esposa a suelo estadounidense para ser juzgados, supone un golpe mortal a la estructura de control que Cuba ejercía sobre Venezuela.

La caída de la dictadura chavista deja a la tiranía cubana en una situación de vulnerabilidad extrema. La relación de "petróleo por servicios" —donde Caracas enviaba crudo a cambio de médicos, profesores y comisarios políticos— era el pulmón que mantenía con vida al sistema castrista.

Con la pérdida del control sobre Venezuela, Cuba se enfrenta ahora al fin del petróleo subvencionado, lo que agravará la ya crítica crisis energética de la isla; al aislamiento geopolítico ya que pierde a su mayor socio en la región y el principal bastión del "Socialismo del Siglo XXI"; y a una evidente debilidad militar, ya que el reconocimiento de 32 bajas de alto rango en inteligencia y fuerzas especiales supone un descabezamiento de sectores clave del Ministerio del Interior cubano.

La operación de EEUU no solo ha terminado con el mandato de Maduro, sino que ha puesto el reloj en cuenta regresiva para un régimen cubano que se queda sin su principal sostén y con sus "fuerzas de élite" derrotadas en territorio extranjero.