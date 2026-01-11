"Los comunistas ¿dónde están?": el nuevo himno viral de los demócratas venezolanos tras la caída de Maduro

La situación política de Venezuela continúa generando reacciones dentro y fuera del país, y esta vez lo hace al ritmo de una canción que se ha convertido en viral en redes sociales. Se trata de un tema de protesta que muchos ya definen como un nuevo himno digital contra el régimen de Nicolás Maduro, difundido masivamente en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

El creador del contenido es Miguel Alejandro, creador del canal @KilometroInternacional, quien define esta pieza como un ejemplo de "aprohouse político". Según explica, su proyecto analiza y divulga "los acontecimientos en pro de una Venezuela mejor", utilizando formatos accesibles y directos para llegar a un público amplio, especialmente a las nuevas generaciones.



Miguel Alejandro no es un desconocido en el ámbito digital. Su canal de YouTube acumula 199.000 seguidores, una cifra que refleja el alcance de su mensaje y el interés que despiertan sus análisis y piezas audiovisuales centradas en la realidad venezolana. Hace apenas tres días, el joven dio el salto definitivo a la viralidad al publicar una canción pegadiza, que rápidamente comenzó a circular por las redes.

El sencillo se titula Los comunistas ¿Dónde están? y plantea un interrogante directo a los aliados ideológicos del chavismo. La letra, breve pero contundente, conecta con el sentimiento de una parte importante de la población venezolana y de quienes denuncian el régimen.

Una letra con un mensaje político explícito

El eje central de la canción es una crítica frontal al régimen de Maduro y a quienes, durante años, lo respaldaron política o discursivamente. El fragmento más repetido en los vídeos virales dice literalmente:

"Maduro está en una cárcel federal

y ahora me pregunto, ¿dónde están los comunistas?

¿Dónde están?

¿Dónde está China?

¿Dónde está Rusia?

¿Dónde están los comunistas que le iban a ayudar?"

Estas frases, repetidas de forma casi coral en redes sociales, funcionan como una interpelación directa a los referentes internacionales que durante años fueron señalados como sostén del chavismo.

Según se recoge en la descripción del propio canal, "Kilómetro Internacional es un movimiento musical, cultural y comunicacional creado para amplificar la voz del pueblo venezolano en el mundo". Esa intención se refleja no solo en esta canción, sino en otras piezas previas publicadas por Miguel Alejandro.

Entre ellas destaca un tema dedicado a la captura de Nicolás Maduro, titulado Maduro ya cayó, ahora viene la transición, que transmite la expectativa de cambio político y la esperanza de reconstrucción tras años de control. En esa línea, otra de sus letras incluye versos como:

"Ya cayó, ya cayó ahora viene la reconstrucción.

Delcy haga caso a lo que dice Trump o si no también le sale boom"

Estas composiciones evidencian el deseo de poner fin a la tiranía chavista que ha marcado la vida de millones de venezolanos.

Un mensaje dirigido a los críticos

Más allá de la música, Miguel Alejandro utiliza sus redes para lanzar mensajes políticos explícitos. En una de sus publicaciones, aclara que la canción está dedicada "a todos los que nos llamaron vende humo".

Y acompaña la difusión del tema: "La gente que no es venezolana y está opinando en contra de lo que hizo Trump en capturar al narcoterrorista Nicolás Maduro, a ellos no les interesa Venezuela".