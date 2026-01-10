La injerencia de la dictadura cubana en Venezuela: de controlar el país a estar al borde del colapso

La constatación de la existencia de un despliegue militar de Cuba en Venezuela, a raíz de la muerte de un nutrido grupo de 'Avispas negras' —unidad de élite del régimen castrista— que formaban parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro durante la captura del líder bolivariano en Fuerte Tiuna el pasado 3 de enero, ha reavivado el debate sobre el verdadero nivel de la injerencia de la isla caribeña en el país andino.

Muchos han visto a Maduro como el hombre en La Habana en Venezuela, un peón dirigido por el castrismo. Pero algunas fuentes defienden que el régimen comunista ejerce su influencia sobre su 'patria hermana' desde que su predecesor llegara al poder. María C. Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, señala en declaraciones a Libertad Digital que "la presencia e influencia de Cuba en Venezuela ha sido evidente desde la misma llegada de Chávez a la presidencia".

Ya en su libro 'La intervención de Cuba en Venezuela: Una ocupación estratégica con implicaciones globales', publicado en 2019, Werlau detallaba cómo Cuba se había ido adueñando de Venezuela. "A pesar de ser un país muy pobre, con un tercio de la población y un territorio ocho veces menor, estableció una presencia controladora en todas las esferas de la sociedad venezolana", nos explica.

Un proyecto de ocupación estratégica

La cubana —nacida en La Habana, el 15 de agosto de 1959— asegura que ese control incluiría "la presidencia, las fuerzas armadas, el aparato de seguridad, los ministerios, el servicio de inmigración y extranjería, la autoridad electoral, las telecomunicaciones, aeropuertos, puertos y cruces fronterizos, las industrias y empresas estatales —incluida PDVSA—, el manejo de sistemas informáticos y bases de datos, así como la vigilancia cibernética".

La directora de Archivo Cuba, organización sin ánimo de lucro fundada en 2001 en Washington "para promover los derechos humanos con investigaciones e información", afirma que "hay sobradas evidencias de que, por un cuarto de siglo, Cuba ha proporcionado al chavismo inteligencia, diseño y apoyo operativo para ejercer el control militar, político y social recibiendo a cambio ventas subsidiadas —o donaciones— de petróleo, contratos y 'acuerdos de colaboración' preferenciales y otras dádivas".

El contingente de Cuba en Venezuela

El periodista de investigación venezolano Casto Ocando, citando fuentes de la Inteligencia estadounidense, ha informado de que el contingente enviado por la dictadura castrista para hacerse cargo de la seguridad personal del sátrapa de Venezuela rondaría los 250 militares y que las bajas entre los cubanos que escoltaban a Maduro superarían las 60.

Preguntada por este asunto, Werlau nos indica que "no hay información pública sobre esto y nunca la ha habido". Pero que, hasta la publicación de su libro, "se estimaba que había al menos 20.000 cubanos" que formaban parte de "las fuerzas de seguridad, defensa, ministerios, etcétera" y otros 20.000 que habrían sido enviados al país andino en las llamadas "misiones sociales".

Cuba, un paciente terminal

Que el régimen comunista está al borde del colapso por su situación energética tras perder el petróleo que le llegaba de Venezuela, no es ningún secreto. Pero el declive de la potencia revolucionaria hace tiempo que llegó a los Órganos de la Seguridad del Estado, como se ha visto con la aniquilación absoluta de su unidad de élite —los 'Avispas negras'— a manos de los Delta Force estadounidenses en solo 8 minutos o el hecho de que la dictadura cubana enviara a civiles sin formación militar para formar parte del anillo de seguridad de Maduro.

"En Cuba hay un acuartelamiento, pero la mayoría de los reclutas están mal entrenados y desnutridos", apunta Werlau. Los movimientos de la dictadura tras la captura del líder bolivariano se habrían limitado a aumentar el control y hostigamiento tanto a opositores como a familiares de presos políticos, según están denunciando en las redes. Y a avisar de un próximo ataque de los Estados Unidos. "En los centros de trabajo, se ha reunido al personal para decirles que se espera la invasión de los yanquis", nos cuenta la directora de Archivo Cuba.

Esto les serviría "distraer la atención del humillante fiasco que han sufrido" al fracasar en su misión de proteger a Nicolás Maduro. Aunque ella no descarta que "Estados Unidos contemple algo similar para Cuba en un tiempo corto". "Hay sobradas evidencias históricas del tráfico de drogas por la elite gobernante", asevera, "y Maduro podría hablar si quiere negociar la duración de su condena". Precisamente el miedo a lo que pudiera revelar fue lo que —informa Casto Ocando— motivó que La Habana ordenara matarlo antes de que lo cogieran vivo y —por ende— que los Delta Force mataran a los escoltas cubanos.