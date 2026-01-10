La siniestra historia del Helicoide en Venezuela: de centro comercial a infierno del chavismo

El Helicoide, uno de los mayores símbolos de la represión en Venezuela, ha saltado a la primera línea informativa tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de clausurar esta instalación en Caracas. La decisión, comunicada apenas días después de la captura que puso fin al régimen de Nicolás Maduro, ha reavivado las exigencias de organizaciones de derechos humanos, que reclaman "garantías inmediatas para los detenidos" y una investigación a fondo de los abusos cometidos durante años.

Trump enmarcó el cierre dentro de un discurso sobre la desarticulación del aparato represivo chavista. En un comunicado oficial, calificó El Helicoide como una "cámara de tortura en el corazón de Caracas", subrayando que su clausura sería un paso para terminar con décadas de persecución contra opositores políticos.

De sueño modernista a una cárcel temida

Pocos edificios en América Latina condensan un contraste tan brutal entre su concepción original y su uso actual. La construcción de El Helicoide comenzó en 1956, ideada como una gran sala de exposiciones para la industria petrolera y minera venezolana. Pronto evolucionó hacia un proyecto aún más ambicioso: el centro comercial más grande y moderno de América Latina.

Diseñado por los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst, el edificio se levantó sobre una colina rocosa al centro-sur de Caracas. Siete niveles en forma de espiral, dos rampas helicoidales entrelazadas y más de cuatro kilómetros de vías internas permitirían a los clientes estacionar frente a cualquiera de las más de 300 tiendas previstas. Su estética futurista lo llevó a ocupar portadas internacionales y a ser exhibido en 1961 en el MoMA de Nueva York.

Del abandono al control del Estado

Sin embargo, el proyecto nunca se completó. La quiebra de la empresa constructora paralizó las obras en 1961 y el edificio quedó abandonado durante años. En 1975 pasó a manos del Estado y, una década más tarde, los servicios de inteligencia venezolanos alquilaron los niveles inferiores.

Desde 1985, El Helicoide comenzó a ser utilizado como centro de detención. Con el tiempo, se consolidó como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), junto a dependencias de la Policía Nacional Bolivariana y áreas para procesados del Área Metropolitana de Caracas. Su superficie total supera los 100.000 metros cuadrados, aunque gran parte del complejo permanece inacabado.

Las denuncias sobre violaciones de derechos humanos se multiplicaron especialmente tras las protestas masivas de 2014 y 2017. Exdetenidos y organizaciones han descrito un clima austero de hacinamiento, aislamiento prolongado, falta de condiciones mínimas de salubridad, extorsiones y distintos tipos de abuso físico y psicológico que se viven día a día en ese centro penal.

Recreación de una celda de El Helicoide mediante realidad virtual.

En 2019, un informe de la entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó las torturas y los tratos inhumanos contra personas detenidas por ejercer sus derechos civiles. Maduro respondió calificando el informe de "cargado de mentiras y manipulaciones", mientras que el fiscal general, Tarek William Saab, tachó otros reportes internacionales de "intervencionistas contra la soberanía".

El anuncio de Trump

El presidente estadounidense volvió a referirse públicamente a El Helicoide al hablar del mandatario derrocado: "tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora están cerrando, pero ha torturado a gente".

Hasta ahora no existe confirmación de una orden formal para liberar a todos los presos políticos recluidos allí ni de cómo se ejecutará el cierre.

Recreación de un aseo de El Helicoide mediante realidad virtual.

La voz de las víctimas

Uno de los testimonios más impactantes y con mayor repercusión internacional es el de Víctor Navarro, detenido en enero de 2018 y posteriormente liberado. El periodista y activista contra el régimen de Nicolás Maduro tenía solo 22 años cuando fue arrestado por agentes del SEBIN, dando inicio a lo que él mismo ha descrito como "una auténtica pesadilla".

Navarro ha relatado su experiencia en distintos foros internacionales. En una entrevista concedida hace unos años a Vozpópuli, disipó cualquier duda sobre lo vivido en El Helicoide y subrayó la importancia de visibilizar estos crímenes fuera de Venezuela: "Para mí, haber sido víctima de estos crímenes, haber sido torturado, haber estado detenido arbitrariamente en mi país, y que este discurso se extienda al mundo, y hoy en España... es una posibilidad para que no se normalicen estas atrocidades", afirmó durante el foro Víctimas, defensores y justicia internacional, organizado por la World Jurist Association.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó su detención como "ilegal y arbitraria" y documentó que durante su reclusión fue sometido a golpes, castigos y períodos prolongados de aislamiento.

Tras recuperar la libertad, Navarro decidió transformar su experiencia en una herramienta de denuncia. Así nació Realidad Helicoide, un proyecto de realidad virtual que reconstruye las instalaciones de la prisión y reúne más de 30 testimonios narrados por exdetenidos.

La iniciativa ha tenido un impacto masivo en redes sociales, donde acumula ya alrededor de 65 mil seguidores. El proyecto se define como "Una experiencia en realidad virtual que muestra la verdad del centro de tortura más grande de Venezuela" y cuenta con cerca de 800 publicaciones que ponen rostro a la represión sufrida dentro de El Helicoide.