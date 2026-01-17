El imperio del 'Cangrejo', el nieto favorito de Raúl Castro, crece ajeno a los apagones en Cuba

Raúl Guillermo Rodríguez Castro vuelve a ser noticia en relación con su vida de privilegio. Mientras los cubanos padecen los incesantes cortes de suministro eléctrico en la isla, un conglomerado de locales de ocio con el que se le relaciona emerge —con sus luces de colores y la música sonando a todas horas— en el paseo marítimo de 1ra y 70 de La Habana.

La investigación realizada por el medio independiente La Tijera, que cuenta con casi medio millón de seguidores solo en la red social Facebook, indicaría que la mayoría de ellos pertenecen al nieto preferido de Raúl Castro —su sombra; le acompaña y escolta en todas sus apariciones públicas— aunque estarían registrados a nombre de testaferros.

Basta con entrar en el perfil de Instagram de cualquiera de los locales del conglomerado, en primera línea de playa, para comprobar que funcionan sin restricciones. El bar-restaurante La Marina de 70 —con un horario de apertura de 11 de la mañana a 4 de la madrugada, los siete días de la semana— presume de gente guapa, de los dj’s que lo visitan y también de sus juegos de luces durante la noche.

No es la primera vez que el ‘nietísimo’ —hijo de la mayor de las hijas del exdictador, Débora Castro Espín, y el fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien estuvo al frente del conglomerado militar GAESA— está en el centro de la polémica por la proliferación de sus negocios gracias a una posición de poder dentro del régimen, además de por su vida de lujo y privilegios VIP —coches BMW, yates y viajes al extranjero a todo trapo—.

"No se trata solo de restaurantes o complejos recreativos; se trata del acceso a zonas estratégicas, licencias rápidas y un blindaje que elimina cualquier riesgo real", explican desde la redacción de Cubita Now. "Es la consecuencia directa de un sistema que, bajo el discurso de la igualdad, ha consolidado una clase dominante con acceso exclusivo a riqueza, oportunidades y poder", destacan.

‘El Cangrejo’, como se le conoce desde la infancia debido a que nació con polidactilia (más de cinco dedos en pies o manos), está considerado como uno de los hombres más influyentes de Cuba y más cercano al histórico líder comunista Raúl Castro. Su imperio empresarial, que se extendería también por Panamá y Venezuela, habría crecido exponencialmente en los últimos años.

El negocio inmobiliario

El nieto del exdictador Raúl Castro "se está haciendo rico a costa de la migración cubana y el presupuesto del Estado", aseguraba El Periódico Cubano en marzo de 2024. Según explican en su artículo, ya entonces se dedicaba a comprar casas baratas a las personas que emigran de la isla.

Un coronel de la seguridad del Estado en activo reveló, en conversación con el influencer Darwin Santana, que ‘el Cangrejo’ poseía hasta ocho residencias, muchas de ellas frente al mar, que habría obtenido gracias al poder y el dinero que "su abuelo (Raúl) y su hermano (Fidel) robaron".

Unas propiedades que además, señalaba esta fuente a la que le distorsionaron la voz por miedo a represalias, habrían sido renovadas con fondos del Estado después de ser adquiridas por el ‘nietísimo’, desviando recursos de los que debería haberse beneficiado el pueblo cubano. El negocio, según este testimonio, sería redondo.

"Compran casas de personas que se van, las alquilan y lo único que hacen es obtener beneficio", explicaba el coronel. "La casa es gratis, la remodelación es gratis y lo único que hacen es recibir ingresos", añadía. Así se habría iniciado en el sector inmobiliario, que le abrió la puerta a convertirse en el magnate de los negocios que es ahora.

Las empresas de mensajería y los viajes a Panamá

A ‘el Cangrejo’ se le ha relacionado también con negocios de paquetería y logística, de manera que controlaría buena parte del flujo de envíos que llegan a la isla, gran parte de ellos procedentes de Estados Unidos. Según las informaciones publicadas en medios sobre la actualidad de Cuba, esas empresas —que presuntamente pertenecen a Rodríguez Castro— estarían de nuevo registradas a nombre de testaferros.

Entre ellas destaca la de Gran Azul LLC, con sedes en más de una decena de ciudades estadounidenses, que fue fundada por su amigo íntimo Jorge Javier Rodríguez Cabrera. Un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a quien se vincula con diferentes empresas del régimen. Él se marchó de la isla con su familia en 2022 y pidió asilo político en Estados Unidos. Hace unos meses fue noticia tras ser arrestado e introducido en la sección de 'deportación expedita'.

Distintas investigaciones periodísticas confirmarían además que ‘el Cangrejo’ estableció un centro de operaciones en Panamá para expandirse por otros países de Latinoamérica. Así lo demostrarían, entre otras cosas, la gran cantidad de viajes que habría realizado a este país en los últimos tiempos. Solo en 2024 el nieto de Castro habría volado en 13 ocasiones. Y de enero a septiembre de 2025, al menos otras 10 más.

Y lo más curioso de todo es que habría realizado los desplazamientos en aeronaves registradas en Venezuela u otros países de difícil rastreo, como San Marino. Rodríguez Castro habría creado un triángulo de influencias Panamá-Caracas-La Habana. "Un circuito estratégico de intereses transaccionales", señala Martí Noticias, para realizar nuevas inversiones que el medio tacha como "de alto valor".

El nieto del exdictador habría mediado entre empresarios cercanos al sátrapa venezolano Nicolás Maduro con los que se habría puesto en contacto y figuras influyentes del poder militar en Cuba. "Los viajes frecuentes, la participación de GAESA, los vínculos con contratistas de Maduro y la coincidencia con eventos políticos panameños revelan un entramado transnacional de poder y negocios que opera fuera del escrutinio público", concluye el periodista Mario J. Pentón después de que La Prensa de Panamá hiciera públicos los datos.