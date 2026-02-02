Las negociaciones de Trump con Cuba dan sus primeros frutos: "El tiempo del comunismo se acabó"

Cerrar el grifo ha surtido efecto. El régimen cubano se ha sentado a negociar con Estados Unidos ante la imposibilidad de conseguir que algún país le suministre petróleo, después de perder a su principal distribuidor —Venezuela, que le facilitaba decenas de miles de barriles diarios— tras la captura del sátrapa Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En primer lugar, Donald Trump convenció a México —que tenía previsto entregarle un cargamento a finales de enero—. Y después el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva por la que se fijaba la imposición de aranceles a los países que suministraran crudo a la dictadura caribeña.

Aunque en un primer momento el régimen comunista sacó las garras e invitó a la ciudadanía incluso a dormir con armas como almohadas, ante el temor de que Estados Unidos decidiera intervenir militarmente en Cuba —como hizo en Venezuela—. La situación del país, que pasa por la peor crisis energética de su historia, ha llevado a la dictadura a explorar la vía diplomática.

#MartiVive "Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada". pic.twitter.com/qdBGc6YJBA — Minfar_Cuba (@MinfarC) January 29, 2026

El propio Trump ha confirmado este domingo que su administración está manteniendo conversaciones con el régimen. "Estamos hablando con las más altas esferas", ha asegurado. "Creo que vamos a llegar a un acuerdo", ha añadido con tono conciliador pero firme. "Seremos amables, pero las cosas tienen que cambiar", ha dicho. "El tiempo del comunismo se acabó".

🇺🇸🇨🇺 | URGENTE — Donald Trump confirma que han comenzado a negociar con los altos mandos del régimen cubano: "Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa". "Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba".pic.twitter.com/F7U8vWNvL3 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 1, 2026



Trump ya se había mostrado convencido de que a Cuba no le quedaría más remedio que buscar un acuerdo con Washington el día antes, a bordo del Air Force One. "Su situación es muy grave", explicaba, "vivían del dinero y el petróleo venezolanos, y nada de eso les llegará ahora". El mandatario estadounidense iba bien encaminado.

🇺🇸🇨🇺 | AHORA — Trump sobre Cuba: "CREO QUE HAREMOS UN TRATO Y CUBA SERÁ LIBRE OTRA VEZ" Periodista: ¿Cuál es su respuesta a la advertencia de Claudia Sheinbaum de que el embargo podría causar una crisis humanitaria? Trump: No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que… pic.twitter.com/Y68uAxnm5Q — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 1, 2026

Cuba cooperará con EEUU

Se ha visto en el último comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores, publicado este domingo en su página web. Un texto en el que "Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional".

🇨🇺| #Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Nuestro país mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.https://t.co/oJHB6NOwR9 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) February 2, 2026

Cabe recordar que esto es de lo que Trump acusaba al régimen comunista en la argumentación de la orden ejecutiva que fijaba la imposición de aranceles a quien le suministrara petróleo. "Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", decía. "Por la presente declaró una emergencia nacional con respecto a esa amenaza".

La dictadura caribeña asegura en la nota que "cualquier interacción pasada que haya involucrado a personas posteriormente designadas como terroristas ocurrió únicamente en contextos humanitarios limitados, vinculados a procesos de paz reconocidos internacionalmente, a solicitud de sus respectivos gobiernos, de manera plenamente transparente", añade.

⚠️⚠️#Urgente. El régimen cubano pide públicamente retomar la cooperación en materia de seguridad con EE.UU… afirma que no alberga terroristas ni bases extranjeras y se abre a cooperar mutuamente en varios sectores. Un comunicado inusualmente conciliador. pic.twitter.com/UDTLyFM50o — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) February 2, 2026

El régimen comunista "propone renovar la cooperación técnica con los Estados Unidos en áreas que incluyen la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros". De esta manera, "reafirma su disposición a mantener un diálogo respetuoso y recíproco" y "basado en el derecho internacional".

Golpe de muerte al comunismo

Trump está consiguiendo lo que parecía imposible. En primer lugar, arrestó a Nicolás Maduro y su esposa —Cilia Flores—, que se encuentran detenidos a la espera de juicio en una cárcel federal de Brooklyn —en Nueva York— desde que los Delta Force los sacaran de su fortaleza en Caracas. Se les acusa de narcoterrorismo y otros delitos relacionados con la violación de los derechos humanos y la corrupción.

La forma en la que Trump está gestionando el proceso por el que pasa Venezuela tras la captura del sátrapa venezolano, con Delcy Rodríguez al frente del Gobierno, se ha puesto entredicho. Pero sus últimos movimientos, el anuncio de amnistía y cierre de la cárcel del Helicoide —símbolo de la represión y tortura del chavismo— han calmado las aguas. Indican que la administración Trump no está dando palos de ciego.

Así lo confirmaría también el giro de timón de Cuba. La presión ejercida sobre el régimen está funcionando. Si las negociaciones avanzan y Estados Unidos logra un cambio de régimen en la isla caribeña, no sólo habría acabado con cerca de 70 años de dictadura y represión del pueblo cubano. También con un bastión histórico del comunismo, asestando un golpe de muerte a una doctrina que se ha cobrado millones de vidas a lo largo de su historia.