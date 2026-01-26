Colapsa el sistema eléctrico de Cuba

Cuba apenas logra generar la mitad de la energía que necesita. Tal es la situación que este domingo más del 60% del país se quedó sin electricidad durante todo el día. El propio régimen ha reconocido este lunes que "la máxima afectación" se produjo a las 18.20 horas, que es cuando se registró el pico de más demanda. La previsión es que siga ocurriendo lo mismo.

El Sistema Electroenergético Nacional es capaz de ofrecer 1223 megavatios, mientras que la demanda es de 2220 MW de media y de 3250 MW durante el pico nocturno. Así lo afirma Unión Eléctrica de Cuba en una nota informativa en la que ya vaticina que la situación hoy será muy similar. A última hora del día necesitarían producir casi tres veces más.

⚠️⚠️Cuba en colapso eléctrico... casi 2.000 MW de déficit, apagones durante todo el día y más del 60 % del país a oscuras. En varias provincias fallan las señales de radio y televisión... el sistema se desmorona sin solución real a corto plazo. pic.twitter.com/h24kLw569N — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) January 26, 2026

En consecuencia, los cubanos no solo se han quedado sin luz. También han colapsado las comunicaciones, quedando interrumpida la señal de radio y televisión. Algunas fuentes hablan de apagón total. Buena parte de la isla podría estar hasta dos semanas sin electricidad, poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos.

Apagones masivos en Cuba. El 70% de la isla estará sin luz por 2 semanas. El socialismo es la peor tragedia que le puede ocurrir a un país. pic.twitter.com/SEGiKwGknn — América Rangel (@AmerangelLorenz) January 25, 2026

Sin electricidad para sus neveras, se estropea la poca comida que los cubanos consiguen llevar a casa. Muchos después de rebuscar entre la basura, que se amontona en las calles sin que nadie la recoja, con los problemas sanitarios que ello conlleva: suciedad, insectos y enfermedades.

Estas escenas continúan repitiéndose porque la crisis social en Cuba no se corrige ni retrocede. La pobreza extrema y la falta de acceso regular a alimentos empujan a miles de personas a buscar lo básico fuera de cualquier red de protección. No se trata de episodios puntuales ni… pic.twitter.com/gleIXWb9Lf — Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) January 23, 2026

Eso sin mencionar la situación de aquellos cuya vida depende del funcionamiento de una máquina. Es el caso de la hija de Baysel Acosta Moreno —Milena—, cuyo caso ha conmocionado las redes sociales. La pequeña, de seis años, tiene síndrome de Lennox-Gastaut. Su padre ha recordado que son muchos los niños que necesitan respiradores u otros dispositivos.

La situación es insostenible

"La situación alimentaria es cada vez más grave: 7 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer, por falta de dinero o por la escasez de alimentos", detallaba el director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos —Yaxys Cires— en declaraciones a Libertad Digital.

"Los apagones de hasta 20 horas diarias y la interrupción del servicio de agua potable durante semanas, se han normalizado en amplias zonas del país", añadía el director de Estrategias del OCDH. La situación es insostenible. Cuba cerró en 2025 con el 89% de la población en pobreza extrema y no ha hecho más que empeorar.