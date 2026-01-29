La dictadura cubana hacía negocio con el petróleo que Venezuela le daba en plena crisis energética

Un alto funcionario del gobierno estadounidense ha revelado en el Miami Herald que el régimen cubano ha estado comerciando con el petróleo que el sátrapa venezolano Nicolás Maduro le regalaba hasta que los Delta Force le capturaron, el pasado 3 de enero. Es decir, que hacía negocio mientras su pueblo padecía la carestía de combustible y los constantes apagones, que se han intensificado en los últimos años.

Según los datos ofrecidos por esta fuente de la Administración Trump, Venezuela suministró a Cuba alrededor de 70.000 barriles diarios de petróleo —valorados en hasta 1.300 millones de dólares— de finales de 2024 a los últimos meses de 2025. Pero la dictadura comunista no lo utilizó para solucionar el déficit de energía de su sistema eléctrico y aliviar la situación de los cubanos.

Cuba habría vendido buena parte de ese petróleo a Asia. En concreto, unos 40.000 barriles diarios —cerca del 60 por ciento—, ha asegurado el funcionario al diario estadounidense. "Una prueba más de que el régimen cubano ilegítimo solo prioriza su propio enriquecimiento, mientras el pueblo cubano padece las consecuencias de su naturaleza corrupta e incompetencia", ha señalado.

La fuente, que según el Miami Herald pertenece al Departamento de Estado estadounidense, habría hecho pública esta información porque "los cubanos de a pie merecen saber la verdad sobre por qué el régimen oculta miles de millones en cuentas bancarias en el extranjero en lugar de invertir en electricidad, infraestructura, salud y las necesidades básicas de su pueblo".

Cuentas opacas en el extranjero

El funcionario hacía referencia a una investigación publicada previamente por el Miami Herald que desvelaba que GAESA —el conglomerado empresarial más grande de Cuba, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)— reportó alrededor de 18.000 millones de dólares en activos corrientes y que 14.500 millones de ellos estaban depositados en cuentas bancarias desconocidas a marzo de 2024.

Los expertos —señala el diario— sospechaban desde hacía tiempo que Cuba vendía parte del petróleo venezolano a cambio de divisas. En diciembre, recuerda, las fuerzas estadounidenses frente a la costa venezolana interceptaron un petrolero de la flota clandestina que había transferido parte de su carga a otro más pequeño con destino a Cuba que continuó su ruta hacia Asia, probablemente a China.

No obstante, la cifra de 70.000 barriles diarios ofrecida por el alto funcionario estadounidense es muy superior a las estimaciones que se habían realizado hasta el momento. Es posible, apunta el Miami Herald, que parte del petróleo destinado a Cuba no se registrara en los archivos de PDVSA (la empresa estatal Petróleos de Venezuela).

Negocio del petróleo subsidiado

Cabe recordar que el país andino envía crudo "subsidiado" a la isla caribeña desde el año 2000 gracias a un acuerdo alcanzado entre Hugo Chávez y Fidel Castro, que habría continuado con sus respectivos sucesores. A cambio, Cuba proporcionaba al régimen bolivariano médicos, servicios de inteligencia y seguridad personal —como confirmó la muerte de decenas de cubanos que escoltaban a Nicolás Maduro cuando fue capturado por Estados Unidos.

El negocio era redondo para la dictadura cubana, que ganaba por todos lados. Para empezar, porque percibía el petróleo gratuitamente. Y además vendía buena parte del mismo, según confirma la fuente del Miami Herald. Pero es que, además, el intercambio era más que beneficioso para el régimen caribeño.

Cuba mandaba sanitarios y otros profesionales de 'misión' —como lo llama el castrismo— tanto a Venezuela como a otros países, cobrando por sus servicios y embolsándose la mayor parte de lo que pagaban por ellos. Los trabajadores recibían una muy pequeña parte del salario. Al mismo tiempo, primero Fidel y después sus sucesores, infiltraban a su gente en la estructura del régimen chavista para aumentar su nivel de injerencia.

Tras la caída de Maduro

Con la detención de Maduro y la intervención estadounidense en la política venezolana, se acabaron los envíos de petróleo desde Venezuela. Y, como hemos sabido recientemente, también los de México. La petrolera estatal Pemex ha interrumpido las exportaciones de crudo a Cuba y la presidenta del país —Claudia Sheinbaum— ha defendido que es una decisión "soberana" de la compañía.

El resultado es que el cargamento de petróleo que salió de México con destino a la isla caribeña no llegará a finales de enero como estaba previsto. La entrega ha sido eliminada del calendario de Pemex, por lo que el régimen cubano se queda sin su último salvavidas ante la peor crisis energética de su historia. El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que .