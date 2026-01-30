Trump amenaza con aranceles a los países que proporcionen petróleo a Cuba

Lo apuntaba este miércoles Maibort Petit en Es la mañana de Federico: "Sin petróleo, Cuba no puede mantenerse. El régimen no se puede mantener. Y creo que están usando la guerra psicológica y cortando los suministros". Este jueves, la Casa Blanca daba a conocer una orden ejecutiva, firmada por el presidente de EEUU, Donald Trump, en la que declaraba una "emergencia nacional" respecto a la tiranía comunista y anunciaba que impondrá aranceles a los países que le proporcionen petróleo.

La orden lleva por título Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a EEUU y denuncia "las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba", diseñadas "para perjudicar a EEUU y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y agentes malignos que buscan destruir a EEUU. Por ello, "la situación con respecto a Cuba representa una amenaza extraordinaria e inusual" y Trump declara "una emergencia nacional con respecto a esa amenaza".

Así, para afrontar esta situación, es "necesario" establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a importaciones de productos de países extranjeros que, "directa o indirectamente", vendan o suministren petróleo a Cuba.

Este jueves, durante la rueda de prensa de la presentación del documental de Melania Trump, el presidente de EEUU ha declarado: "Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir".

La orden ejecutiva afecta de pleno a la posibilidad de que México reanude su suministro a Cuba.

Sheinbaum y "el tema de Cuba"

El país que preside Claudia Sheinbaum se convirtió en el principal proveedor de crudo de la tiranía comunista tras el arresto del dictador Nicolás Maduro.

Trump conversó por teléfono con Sheinbaum este jueves. La presidenta mexicana negó que abordaran "el tema de Cuba": "Lo ha abordado el canciller con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en el sentido de que nosotros mantenemos esta ayuda humanitaria, que es muy importante". Sheinbaum manifestó su disposición a servir de intermediario entre EEUU y Cuba.

En Cuba hablan de "chantaje" y "genocidio"

Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó la decisión como un intento de "bloqueo total" contra su país: "EEUU recurre al chantaje y la coerción para que otros países se sumen a su política de bloqueo", escribió en X.

Rodríguez rechazó las acusaciones de Trump y denunció que Washington viola "todas las normas del libre comercio" al amenazar con aranceles arbitrarios. El presidente de Prensa Latina –la agencia de noticias del régimen–, Jorge Legañoa, fue más allá y acusó a Estados Unidos de buscar un "genocidio" que paralizaría "todas las esferas de la vida" en la isla.