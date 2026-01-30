Embajadas y empresas extranjeras se preparan para evacuar Cuba

"Cuba es una nación fallida", ha aseverado este jueves el presidente estadounidense Donald Trump. "No podrá sobrevivir", ha vaticinado poco después de firmar la orden ejecutiva por la que se impondrán aranceles a los países que suministren petróleo a la isla caribeña. Lo ha hecho durante la presentación del documental de Melania —la primera dama—, de nuevo a preguntas de los periodistas.

Entre otras cosas, le han pedido que explique si el objetivo de la medida es "asfixiar" al régimen comunista. Trump ha dejado claro que —para él— "Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos" y "por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza".

🇺🇸🇨🇺 | AHORA — Donald Trump: "CUBA NO PODRÁ SOBREVIVIR" pic.twitter.com/oMkzdUAyrn — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 30, 2026

Miembros relevantes de su gobierno han insistido en los últimos días en que el objetivo es que se produzca un cambio de régimen. Aunque su secretario de Estado —Marcos Rubio— comentaba este miércoles que no tenía que ser por intervención directa de Estados Unidos, como ocurrió con la captura del sátrapa Nicolás Maduro en Venezuela. "No significa que vayamos a provocar un cambio, pero nos encantaría verlo".

La ausencia de crudo podría ser la estocada final que haga caer a la dictadura cubana. La isla caribeña pasa por la peor crisis energética de su historia. En las últimas horas se quedaba sin servicio la principal termoeléctrica del país, Antonio Guiteras. Según ha publicado este jueves el Financial Times, los datos que maneja Kpler indicarían que —tras la cancelación del envío de petróleo procedente de México— le quedan reservas para no más de 20 días.

Los apagones generalizados y la carestía de gasolina —que no da ni para los camiones de la basura, que está tomando literalmente las calles— no tiene visos de resolverse. Por lo que la tensión aumenta por minutos. La caída del turismo es un hecho. Y todo apunta a que inevitablemente le seguirá la fuga del capital extranjero.

Embajadas y empresas extranjeras están revisando sus planes de contingencia y evacuación de la isla, según la información facilitada por la agencia EFE, ante la creciente incertidumbre geopolítica en el Caribe y la posibilidad de que Estados Unidos decidiese intervenir militarmente en Cuba.

Las embajadas, en alerta

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, señalaba el miércoles que Washington desea que los cubanos puedan "ejercer sus libertades fundamentales" antes de que acabe el 2026. Dada esta situación, las embajadas están tomando medidas. "Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios", afirman fuentes diplomáticas en La Habana citadas por la agencia de noticias.

Cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos están actualizando sus planes de evacuación y sus listados de nacionales residentes en Cuba, en ocasiones llamándoles uno a uno para verificar los datos, han admitido a EFE —señala la agencia española— a cambio de que mantener su anonimato.

También hay legaciones diplomáticas pertrechándose para poder soportar largos períodos sin corriente eléctrica, combustible y agua. Son pocas, indica EFE, las que no ven necesario actualizar sus planes de evacuación por el momento. De hecho, le habrían reconocido que no descartan hacerlo y se mantienen en alerta ante la posibilidad de que sea preciso activar procedimientos de emergencia.

Unilever ya ha evacuado

Varias filiales de empresas internacionales con las que ha contactado EFE afirman que la incertidumbre geopolítica les ha llevado a replantear con sus casas matrices su permanencia en Cuba. Fundamentalmente por el impacto que la situación del país, cada vez más deteriorada, tenga en su actividad.

Aunque algunas firmas internacionales contarían con una reserva de carburantes para sus operaciones manufactureras, no les sería posible mantener su producción si los envíos de crudo y sus derivados siguen suspendidos.

La multinacional británica Unilever ya ha evacuado a las familias de sus trabajadores extranjeros en el país, según habrían confirmado a la agencia española dos fuentes cercanas a la compañía de productos de higiene, limpieza y belleza. La empresa, por su parte, no ha querido confirmar la noticia.