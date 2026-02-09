Cuba avisa a las aerolíneas de que no tiene combustible para los aviones

El régimen comunista ha avisado a las aerolíneas internacionales que operan en la isla caribeña de que, desde este mismo lunes, el país no dispone del combustible de uso comercial 'Jet A1' —basado en queroseno—, lo que tendrá unas gravísimas consecuencias para el turismo. Un sector que ya se encontraba en una situación crítica, tras acabar 2025 con el peor dato de llegada de turistas desde 2002 —obviando el periodo de restricciones por la pandemia—.

Las compañías no podrán repostar en territorio cubano al menos hasta el 11 de marzo, si tenemos en cuenta la fecha de validez de la notificación de Notam (aviso a aviadores). Esto obligará a las aerolíneas a cancelar o reprogramar vuelos, incluyendo escalas que les permitan obtener el combustible necesario para completar el viaje, como ya hicieran durante el mal llamado 'Periodo Especial' —la peor crisis de la historia de Cuba, en la década de los 90—.

🇨🇺 | URGENTE — Se acaba de activar un NOTAM para el Aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba. Se terminan los vuelos. pic.twitter.com/27deh7xX0i — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 9, 2026

"JET A1 FUEL NOT AVBL", es el mensaje que ha quedado registrado en la base de datos de la estadounidense Administración Federal de Aviación (FAA) y la Empresa Estatal de Servicios Aeroportuarios (ECASA). La restricción afecta a los 9 aeropuertos de Cuba, incluyendo los de La Habana, Varadero y Santiago de Cuba. Las aerolíneas afectadas son fundamentalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas.

Vuelos afectados

Hay que tener en cuenta que la mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior —más allá de las conexiones regulares con otros países de Latinoamérica, como Colombia, República Dominicana o Venezuela— realizan rutas desde Florida (Estados Unidos), España, Panamá y México. Muchos de ellos habían emitido este fin de semana sendas advertencias alertando a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a Cuba.

Moscú había señalado que estaba buscando soluciones para que pudieran regresar todos los turistas rusos varados en la isla. Unos 4.000, según sus cálculos, que —ha afirmado este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov— estarían volviendo "con normalidad" en los vuelos previstos. No obstante, ha reconocido que "la situación en Cuba es realmente crítica". El desabastecimiento de combustible para los aviones ha venido precedido por el de otros tantos.

Cierre de hoteles

Mientras el Ministerio de Turismo cubano sigue promocionando distintos destinos de la isla en su perfil de X, sin hacer la más mínima mención a la situación por la que pasa el país, al menos ocho hoteles se han visto obligados a cerrar sus puertas y reubicar a sus huéspedes en otros establecimientos en los últimos días, informa el Diario de Cuba.

Al menos ocho #hoteles cerraron en los principales destinos turísticos de #Cuba y sus clientes están siendo reubicados en otros resorts, ante el agravamiento de la crisis nacional y la escasez de #combustible e insumos, confirmó DIARIO DE CUBA desde la Isla. LEE MÁS en… pic.twitter.com/qevPE1cnt2 — DIARIO DE CUBA (@diariodecuba) February 8, 2026

La compañía canadiense Air Transat ha avisado a los usuarios del cierre temporal de algunos establecimientos de Cuba —mencionan diez en su web— que afectarán a los viajeros que visiten la isla caribeña hasta el 30 de abril de 2026. Eso sí, permiten a sus clientes cambiar la fecha, el hotel o el destino sin penalización .

Planes de evacuación

Empresas hoteleras importantes como Minor han anunciado su salida de la isla. La cadena ha dejado de explotar —la propiedad es del régimen cubano, como la mayoría de los establecimientos— dos NH emblemáticos de La Habana: NH Capri y NH Collection Victoria, ante la estrepitosa caída del turismo y la terrible crisis energética por la que atraviesa la isla.

Hace unos días salía a la luz que embajadas y empresas estaban preparando sus planes de contingencia y evacuación, dado el empeoramiento de la situación del país —con apagones continuos y prolongados, cortes en el suministro de agua, carestía de carburantes y basura amontonándose en las calles— y el aumento de las tensiones con Estados Unidos.

Donald Trump había pronunciado una frase que dio la vuelta al mundo: "Cuba es una nación fallida". "No podrá sobrevivir", vaticinó. Acababa de firmar la orden ejecutiva que recoge la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a la isla caribeña. Oficialmente, el presidente estadounidense había cerrado el grifo.