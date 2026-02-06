Cuba dice que el colapso energético es una ilusión que usa Estados Unidos "para revocar la revolución"

A las cuatro en punto de la tarde hora española (las diez de la mañana en Cuba), comenzaba la retransmisión anunciada por el dictador Miguel Díaz-Canel —parece que no en directo, por la pista que nos daba el reloj de la periodista que hizo de maestra de ceremonias, Arleen Rodríguez Derivet— "respondiendo a la solicitud de la prensa". Dos horas de comparecencia en las que el mandatario escenificó una rueda de prensa con preguntas, las que había pactado —como evidenció la conductora del acto, que enunció dos de las preguntas antes de dar paso a los intervinientes— con enviados de los medios. Todos oficialistas: Rusia Today, Prensa Latina, Granma, Agencia Cubana de Noticias, etc.

La primera parte tenía como objetivo justificar las medidas que iba a anunciar después. Empezó por la cuestión ideológica. "Estados Unidos utiliza la teoría del colapso para revocar la revolución cubana", ha afirmado sin ruborizarse Díaz-Canel. Como si su pueblo no fuera consciente de los apagones, de los cortes del suministro de agua, de la carestía de gasolina, de que se ha suspendido el transporte público o de que no salen los camiones de recogida de basura por la falta de combustible. Según explicó más tarde, todo eso no es más que una "percepción" de los cubanos. Pero no es real.

"El déficit (de energía) es controlable", ha asegurado. De lo contrario, "el país habría estado viviendo sistemáticamente de blackout en blackout", ha dicho como si ese no fuera el día a día al que se enfrentan los ciudadanos. El dictador ha explicado que si tienen la percepción de que los apagones han ido en aumento es porque "nosotros (el régimen), hasta el 2025, trabajamos con un concepto de priorizar la generación eléctrica en el día a la población, pero teníamos parada la economía, las industrias, las actividades agrícolas de riego, las principales fábricas, los principales centros de exportadores, los principales centros de producción de bienes....".

Y, tras hacer un "análisis realista de la situación del país", "dijimos (el régimen): hay que poner un poco de energía en este año en la economía". "Sabiendo que es a costa de afectar a la población", ha reconocido. "Pero es que también la población recibe de lo que provocamos en la economía". En definitiva, que como ahora "una parte de esa energía la estamos dedicando a la economía", pues no hay suficiente para el pueblo. Eso sí, afirma, "hemos logrado (la dictadura) priorizar los riegos eléctricos" para aumentar la producción de arroz y en el futuro llegar a cubrir "alrededor del 30 al 40% del que consumimos". "También hemos podido dar la energía que necesita el tabaco, que es un rubro de exportación importantísimo", ha añadido.

"Hay más déficit en la población porque hemos progresado la economía", ha concluido. "Lo hemos planteado como un concepto, para la situación energética del país" después de "estas presiones, de esta situación que estamos viviendo", en referencia a la situación de Cuba tras la captura del sátrapa venezolano Nicolás Maduro que les ha hecho perder a su principal suministrador de petróleo y también de otros posibles proveedores tras la amenaza de aranceles a los países que lo hagan por parte de Donald Trump. "Lo hago desde un enfoque no idealista, lo hago desde un enfoque racional. Optimista, pero también realista. Esto hay que aprovecharlo como una oportunidad. Y terminar de comprender que el país tiene que ser capaz de sostenerse energéticamente con las fuentes de energía que nosotros poseemos".

Medidas que se implantarán

Los cubanos aún tendrán que esperar una semana a que les informen con detalle de las medidas que se van a adoptar, aunque desde la isla ya se reporta la aplicación de muchas de ellas. En cualquier caso, irán dirigidas a "enfrentar el bloqueo energético". Lo que sí ha anunciado es que afectarán a los transportes, a la producción de alimentos, al funcionamiento de los hospitales y a la actividad de todo tipo de instituciones, incluidas las escuelas.

"Serán medidas que van a demandar esfuerzo", ha indicado. "Yo sé que la gente así dice: ¿pero otra vez sacrificio?", ha admitido. "Si no nos sacrificamos y si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?", se ha preguntado. "La opción de la rendición no es la opción de Cuba. Hay mucho que defender. Hay muchos cubanos y cubanas dignas que dieron la vida por este país, por la independencia de este país en todas las épocas", ha concluido.

El apoyo de los jóvenes

Díaz-Canel ha insistido en el papel de los jóvenes ante los tiempos difíciles que están por venir. Es la última de las generaciones que se sacrifica por la revolución, tras "la generación de jóvenes que en los 60 enfrentó la agresión a Girón, hizo la campaña de alfabetización y después vivió los días de la crisis (de los misiles) de octubre. Y los que éramos jóvenes cuando vivimos el 'periodo especial', cuando se cayó el campo socialista".

"¿Y los jóvenes ahora? ¿Podríamos tener la unidad y la resistencia colectiva del pueblo cubano en medio de esta situación, si los jóvenes no estuvieran participando?", dice el dictador cubano a quienes cuestionan su apoyo al régimen comunista que lleva cerca de setenta años en el poder. "Lo que pasa es que hay algunos que nada más que hablan de los que han salido", señala. "La mayoría no ha roto con la revolución, al contrario".